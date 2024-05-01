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حصان صغير يدخل موسوعة جينيس بأطول ذيل في العالم

حصان أطول ذيل
الحصان صاحب الذيل الأطول في العالم
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دخل حصان صغير من ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، لامتلاكه أطول ذيل حصان صغير في العالم.اضافة اعلان
يبلغ طول خصلات شعر الحصان المسمى سويتي 5 أقدام و11.26 بوصة. بينما يبلغ طول  الحصان نفسه 3 أقدام وبوصة واحدة ويبلغ من العمر 36 عامًا. 
وقالت مالكة الحصان، ريسا فورميسانو، لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، إنها قامت بلف ذيله لمنعه من الانزلاق خلفه. كما أنها تغسله وترطبه مرتين في السنة، بحسب وكالة "يو بي آي".

قصة الحصان 

وأحضرت فورميسانو، الحصان إلى المنزل في عام 2012 لتهدئته بعد وفاة آخر. كان مالكه يتطلع إلى إعادة تسكينه في ذلك الوقت.
قالت فورميسانو: "ذهبت إلى حظيرته، مع مقطورة، وأخذت سويتي، لقد قفز مباشرة في المقطورة والباقي هو التاريخ".
وصل ذيل الحصان إلى الأرض لأول مرة في عام 2012، وهو ينمو منذ ذلك الحين.

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