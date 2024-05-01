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صحيفة تواصل الالكترونية

عالم الزلازل الهولندي يضرب بتوقعات جديدة: تقلبات الجو تشير لزلازل قادمة بهذه البلدان

عالم الزلازل الهولندي
عالم الزلازل
أ أ
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بين الحين والآخر يظهر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، ليثير توقعات جديدة بشأن وقوع زلازل في أمكان مختلفة.
كما يتردد اسمه مع كل هزة تصيب القشرة الأرضية، فتحذيراته وتوقعاته التي يطلقها من خلال تدوينات على حساباته الخاصة في "إكس"أو "فيسبوك" تنتشر على نطاق واسع، وتتناقلها المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بكثافة.اضافة اعلان

توقعات عالم الزلازل الهولندي:


وقبل أيام صدقت توقعاته بوقوع زلازل وهزات أرضية في كل من تايوان واليابان وإندونيسيا.
واليوم الأربعاء كتب عبر منصة "إكس"، قائلا: "لقد شهدنا العديد من التقلبات الجوية في الأيام القليلة الماضية.. ويمكن أن يشير هذا إلى اضطرابات زلزالية القادمة".
وذكر في توقعاته أن المناطق المحتمل وقوع زلازل فيها هي تقريبية، وهي ستكون في الأميريكيتين (الشمالية والجنوبية) وذلك بحسب صور توضيحية نشرها على حساب "SSGEOS".
وكان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس قد توقع الجمعة الماضية نشاطا زلزاليا في تايوان ومحيطها.
وبعد ساعات من تدوينته، ضربت زلازل تايوان واليابان وإندونيسيا لتصدق توقعاته مجددا.

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