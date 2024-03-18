الإثنين، 08 رمضان 1445 ، 18 مارس 2024

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"مطهرة للفم مرضاة للرب".. إقبال على شراء السواك في شهر رمضان والربطة تصل 250 ريالا

السواك
السواك
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تشهد أسعار المساويك خلال شهر رمضان ارتفاعًا ملحوظًا وإقبالًا متزايدًا، حيث ترتفع ربطة السواك من 80 ريالاً في الأوقات العادية من العام إلى 250 ريالًا للنوعيات الممتازة من سواك الأراك.اضافة اعلان

أسعار السواك:

أما المساويك الصغيرة والمتوسطة فتتراوح أسعارها بين ريالين إلى 5 ريالات، والأعواد الطويلة من 8 ريالات إلى 15 ريالاً.
ويقتني أغلب المتسوقين السواك الذي يستخرج من جذور أشجار "الأراك" وهي شجرة دائمة الخضرة، وكثيفة الأوراق والأغصان، ولها رائحة زكية.

شجرة الأراك:

 وتنتشر بشكل كثيف في أغلب أودية تهامة بجنوب المملكة، حيث يُستخرج من الأراك" بعناية للحفاظ على الشجرة.
 كما يغسل جيداً ويُجفف بعد ذلك، قبل أن يصبح جاهزاً للاستعمال بعد قطع رأس المسواك، وإزالة القشرة الخارجيّة للجزء المراد استخدامه منه باستخدام المقصّ أو السّكّين وترطيبه قليلاً لاستخدامه.
يذكر أنه تتجدد في كل عام ومع حلول شهر رمضان المبارك الإقبال والتزاحم على اقتناء عود السواك الذي يزداد الطلب عليه خلال الشهر المبارك اقتداءً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رغّب فيه بقوله: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب".

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