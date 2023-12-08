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في هذه الدولة.. فاتورة مياه تصيب امرأة بسكتة دماغية!

شرب الماء
المرأة لم تتحمل صدمة الفاتورة الضخمة
أ أ
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تسبب خطأ في تقدير فاتورة استهلاك المياه الشهرية في إصابة امرأة إيطالية تبلغ من العمر 88 عامًا بسكتة دماغية. 
وتلقت المرأة التي تصارع للبقاء على قيد الحياة فاتورة مياه بقيمة 15339 يورو من مجموعة "إيرين" في كامبوروسو، بإمبيريا، تقديرًا لاستهلاكها الشخصي خلال الفترة الممتدة من أغسطس إلى أكتوبر 2023.اضافة اعلان

قيمة فاتورة المياه 

وتفاجأت بقيام مؤسسة الائتمان الخاصة بها بدفع نصف المبلغ للشركة الموردة، لتصاب على الفور بسكتة دماغية، ما استدعى نقلها إلى مستشفى بوريا في سانريمو.
 وتوجه شقيق المرأة إلى مكتب "إيرين" في كامبوروسو للإبلاغ عن الواقعة، ليتفاجأ بأن ما تم تسجيله في الواقع لا يتوافق مع ما ورد في الفاتورة. 
وقامت الشركة على الفور بإعادة المبلغ المدفوع للمرأة، وحظر تسديد الدفعة الثانية، بحسب  موقع "روسيا اليوم".

بيان من شركة المياه

وقالت شركة "إيرين" في بيان لها: "باشرنا على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة، واتصلنا بعائلة المرأة، وأكدنا لهم أن الفاتورة التي تزيد قيمتها عن 15 ألف يورو غير صحيحة، حيث تم احتسابها على أساس قراءة غير صحيحة للصورة". 
وأضافت: "إن قراءة صور العداد التي حصلنا عليها من طرف الشركة المسؤولة عن جمع العدادات، تشير في الواقع إلى عداد طرف ثالث". 
وتابعت: "بالفعل هذا الصباح، قمنا بإلغاء الفاتورة غير الصحيحة وأصدرت فاتورة الاستهلاك الفعلي بمبلغ إجمالي قدره 55 يورو. ومن الواضح أنه سيتم تعويض المرأة على الفور عن المبلغ المدفوع وغير المستحق".

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