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"الآن أصبحت أؤمن بالحياة بعد الموت".. أمريكية تتحدث عن تجربتها بعد الإصابة بالسكتة القلبية

أمراض القلب
ارشيفية
أ أ
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أصيبت امرأة من ولاية ويسكونسن الأمريكية، بسكتة قلبية، وبدأت ترى ظواهر غير عادية دفعتها إلى الإيمان بالحياة بعد الموت.

تجربة الأمريكية
وتحدثت الأميركية جايد لمستخدمي شبكة «تيك توك» الاجتماعية عن تجربتها، وقالت إنها أصيبت بمرض بسبب الحر في صيف عام 2011. اضافة اعلان
وتابعت: كان الجو خانقا ورطبا للغاية في مسقط رأسها مدينة (جرين باي). في مرحلة ما، شعرت جايد بالغثيان. وتتذكر الأميركية أن عينيها أغمقتا، وبدا رأسها منتفخا، وبدا جسدها صغيرا على غير العادة.
وعلمت جايد لاحقا، أنه تم إنقاذها باستخدام جهاز الإنعاش بعد توقف قلبها لمدة ثلاث دقائق. وبعد خروجها من المستشفى بدأت تشهد ظواهر غريبة، كما بدأت جايد تسمع أصواتا غير عادية وترى أشكالا غريبة.

الحياة بعد الموت
وقالت: "اعتقدت أنني بدأت بالجنون"، ومضت قائلة: "لكن الآن أعتقد أن ما حدث معي جعلني أفهم أن هناك حياة خارج عتبة الوجود. والآن أؤمن بالحياة الآخرة".

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