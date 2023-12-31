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في خطوة واحدة .. احصل على مذاق مختلف وأجمل للقهوة

القهوة
القهوة
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أجرى مجموعة من الباحثين بجامعة أوريجون في الولايات المتحدة الأمريكية، دراسة توصلوا من خلالها إلى حيلة بسيطة وسهلة يمكن القيام بها من أجل تحسين مذاق ونكهة القهوة.
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حل سحري لتحسين مذاق القهوة:


ونشرت الدراسة على موقع "ساينس أليرت"، مؤكدة أن الحل لأجل تحسين مذاق القهوة هو إضافة القليل من الماء إلى حبوب القهوة قبل طحنها.

وأوضحوا أن الماء يساعد على تقليل الكهرباء الساكنة التي تنتج عند طحن القهوة، والتي تؤثر سلبًا على توزيع الحبيبات والنكهات.

وقال الباحث الكيميائي، كريستوفر هندون، أحد مؤلفي الدراسة:،إن الماء يعمل كموصل للشحنات الكهربائية، ويمنع تكون الكتل الصلبة من حبوب القهوة، ما يسمح بطحن أكثر انتظامًا وتجانسًا.

وينصح هندون محبي القهوة بتجربة إضافة قطرات من الماء إلى حبوب القهوة قبل الطحن، وملاحظة الفرق في الطعم والرائحة.

وأضاف أنه لا يوجد قاعدة ثابتة لكمية الماء المناسبة، لكنه ينصح بالبدء بقطرة واحدة وزيادتها تدريجيًا حتى الوصول إلى النتيجة المرغوبة.

وتابع أن الكمية قد تختلف باختلاف نوع القهوة ودرجة التحميص وحجم الطحن.

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