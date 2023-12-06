إمدادات البن في العالم مهددة والأسعار سترتفع.. لهذا السبب

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كشف تقرير عن تراجع إنتاج فيتنام من البن، حيث تعد أكبر منتج في العالم لصنف الروبوستا المستخدَم في المشروبات سريعة التحضير والإسبريسو، إذ إن تضاؤل المحصول فيها مقارنةً مع ازدياد الطلب المحلي والعالمي، يضغطان على الإمدادات.
إنتاج فيتنام:
وقال نائب رئيس جمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية، دو ها نام، في مؤتمر، إنه من المرجح أن تنتج البلاد ما بين 1.6 مليون و1.7 مليون طن من حبوب القهوة من المحصول الحالي، بانخفاض عن 1.78 مليون طن في العام السابق.
وأضاف أن المخزونات من المحصول الأخير أوشكت على النفاد، وتعد هذه التوقعات بمثابة أخبار سيئة بالنسبة إلى مستهلكي البن، الذين يواجهون بالفعل ارتفاعاً في أسعار مشروبهم اليومي.
ارتفاع العقود الآجلة:
وارتفعت العقود الآجلة للروبوستا في لندن إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 على الأقل في وقت سابق من هذا العام، بسبب نقص المعروض من المحصول،
كما حققت خلال الشهر الماضي، أكبر مكاسب لها منذ يناير من العام الجاري، بنسبة أكثر من 10 في المائة. وتتقلص المساحات الزراعية في فيتنام، خصوصاً في مقاطعتي داك لاك وداك نونغ الرئيسيتين.
كما أنه من المتوقع أن تنخفض المحاصيل أيضاً في بعض المناطق، وفقاً لما ذكره نام، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنتيمكس» أكبر مصدّر.
أشجار البن
وأوضح نام أن إجمالي مساحة البن في فيتنام ربما يبلغ نحو 600 ألف هكتار (6 مليار متر مربع)، مقارنةً بالتقدير الأخير من وزارة الزراعة البالغ 700 ألف هكتار (7 مليارات متر مربع)، إذ يقطع المزارعون أشجار البن للحصول على محاصيل أكثر ربحية، مثل الدوريان والأفوكادو.
من جانبه، أبان نغوين نام هاي، رئيس الرابطة، في المؤتمر نفسه، أن صادرات فيتنام قد تنخفض بنسبة 15 في المائة، خلال موسم 2023 - 2024 من 1.66 مليون طن قبل عام.
وأوضح أن الحصاد اكتمل بنسبة 50 في المائة بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) العام الجاري، وارتفعت الأسعار المحلية بأكثر من 40 في المائة عن العام السابق.
وأضاف أنه يُتوقع ارتفاع الاستهلاك المحلي من حبوب البن ما بين 350 ألف و400 ألف طن سنوياً، مقارنةً بـ260 ألف طن حالياً، وذلك بمجرد وصول مصانع القهوة سريعة التحضير إلى طاقتها الكاملة، وفقاً لما ذكره نام، دون تحديد إطار زمني.
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