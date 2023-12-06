إمدادات البن في العالم مهددة والأسعار سترتفع.. لهذا السبب

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كشف تقرير عن تراجع إنتاج فيتنام من البن، حيث تعد أكبر منتج في العالم لصنف الروبوستا المستخدَم في المشروبات سريعة التحضير والإسبريسو، إذ إن تضاؤل المحصول فيها مقارنةً مع ازدياد الطلب المحلي والعالمي، يضغطان على الإمدادات. اضافة اعلان





إنتاج فيتنام:





ارتفاع العقود الآجلة:



أشجار البن



