في خطوات بسيطة .. كيف تستعد بشكل احترافي لمقابلات التوظيف؟

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غالبا ما تكون مقابلات العمل على نمط واحد، حيث يتم تبادل الأحاديث الصغيرة، ثم يقوم الشخص لمسؤول عن المقابلة بشرح الوظيفة الشاغرة ومسئوليتها والسؤال عن خلفيتك. اضافة اعلان





الاستعداد مهم جدا:



أسباب أهمية إظهار الاستعداد للمقابلة وكيفية القيام بذلك:



