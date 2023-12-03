في خطوات بسيطة .. كيف تستعد بشكل احترافي لمقابلات التوظيف؟

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غالبا ما تكون مقابلات العمل على نمط واحد، حيث يتم تبادل الأحاديث الصغيرة، ثم يقوم الشخص لمسؤول عن المقابلة بشرح الوظيفة الشاغرة ومسئوليتها والسؤال عن خلفيتك.
الاستعداد مهم جدا:
يترك بعض القائمين على المقابلات من 10 إلى 15 دقيقة في نهاية المقابلة للباحث عن عمل؛ وذلك لطرح الأسئلة، ويعد الخبراء هذا الأمر بالغ الأهمية، مونه وسيلة للتعرف على مهارات الشخص المتقد للوظيفة، والتعرف على الشركة.
أسباب أهمية إظهار الاستعداد للمقابلة وكيفية القيام بذلك:
1- تجنب الكثير من "الأسئلة السطحية للغاية"
هناك علامة واحدة تشير إلى أن الشخص الذي أجريت معه المقابلة لم يقم بإجراء بحثه حول الوظيفة والشركة قبل الدخول في المقابلة: عندما يفتح القائمون على المقابلة الباب، فإنهم يطرحون "أسئلة سطحية للغاية".
أسئلة مثل "ما هو الجزء الأصعب في هذه الوظيفة؟" وقال تشيرش إن هذه الأسئلة عامة جدًا، ويمكن طرحها في أي سيناريو للمقابلة، بغض النظر عن الشركة على الرغم من أنه من المهم أن تسألهم عما إذا كانوا يساعدونك في إعطائك فكرة عن الدور، إلا أنك لا تريدهم أن يكونوا الوحيدين الذين تمثلهم.
2- اسأل، "ما هي المقارنة بين الأدوار؟"
قبل الحضور للمقابلة، خذ بعض الوقت للاطلاع على موقع الشركة وكذلك صفحتها على LinkedIn. تعرف على رسالتها وأهدافها.
اقرأ وصف الوظيفة وفكر في مكونات محددة تثير فضولك. تعرف على كل من يجري معك مقابلة وتصفح صفحاتهم على LinkedIn لمعرفة مساراتهم المهنية أيضًا.
ثم استعد لطرح أسئلة مثل: "لقد بحثت في حسابك على LinkedIn. رأيت أنك فعلت هذه الأشياء الثلاثة من قبل. ما هي المقارنة بين الأدوار؟ ".
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