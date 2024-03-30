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فيديو.. منقذ "طفل الخرج" يكشف تفاصيل ما حدث: نظرت له بعين الأب

منقذ طفل الخرج
منقذ طفل الخرج
أ أ
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روى المواطن عبدالله مدلول العنزي، منقذ "طفل الخرج"، تفاصيل الواقعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يعتبر ما فعله موقفًا بطوليًا، بل واجب على كل رجل يتحلى بالشهامة.اضافة اعلان

تفاصيل إنقاذ "طفل الخرج":


وأضاف المواطن خلال حديثه لقناة "العربية" أنه كان يسير في الاتجاه الأوسط من الطريق ولاحظ وجود الطفل مع قدوم سيارة مسرعة، فقرر التضييق على السيارة الأخرى حتى لا تصدم الطفل بسرعتها، وجاءت الأضرار بالفعل في السيارات لكن لم يصب الطفل أو السائق بأي أذى، وهذا هو المهم.

سرعة السيارة:

وأضاف "العنزي" أنه نظر للطفل بعين الأب، إذ أنه في عمر أصغر أولاده، مشيرًا إلى أن السائق الأخر أكد أنه لم ينتبه لوجود الطفل على الطريق، ولولا تصرفه الذي تسبب في تخفيف سرعة السيارة، لحدث مكروه.

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