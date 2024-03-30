فيديو.. منقذ "طفل الخرج" يكشف تفاصيل ما حدث: نظرت له بعين الأب

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روى المواطن عبدالله مدلول العنزي، منقذ "طفل الخرج"، تفاصيل الواقعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يعتبر ما فعله موقفًا بطوليًا، بل واجب على كل رجل يتحلى بالشهامة.



تفاصيل إنقاذ "طفل الخرج":



سرعة السيارة:



وأضاف المواطن خلال حديثه لقناة "العربية" أنه كان يسير في الاتجاه الأوسط من الطريق ولاحظ وجود الطفل مع قدوم سيارة مسرعة، فقرر التضييق على السيارة الأخرى حتى لا تصدم الطفل بسرعتها، وجاءت الأضرار بالفعل في السيارات لكن لم يصب الطفل أو السائق بأي أذى، وهذا هو المهم.وأضاف "العنزي" أنه نظر للطفل بعين الأب، إذ أنه في عمر أصغر أولاده، مشيرًا إلى أن السائق الأخر أكد أنه لم ينتبه لوجود الطفل على الطريق، ولولا تصرفه الذي تسبب في تخفيف سرعة السيارة، لحدث مكروه.