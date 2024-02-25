الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

فضيحة.. "صراصير" تزحف في قسم الطعام على متن طائرةٍ لهذه الدولة (فيديو)

الصراصير على متن الطائرة
الصراصير تزحف داخل الطائرة
أ أ
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تصدرت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة IndiGo، عناوين الأخبار بعد ظهور مقطع فيديو صادم لصراصير تزحف داخل قسم الطعام في إحدى طائراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

"صراصير" تزحف في قسم الطعام بشركة طيران هندية

شارك الصحفي تارون شوكلا المقطع في حسابه على منصة إكس وكتب: "الصراصير في منطقة الطعام بالطائرة فظيعة حقًا".
وأضاف: "نأمل أن تقوم شركة IndiGo بإلقاء نظرة فاحصة على أسطولها والتحقق من كيفية حدوث ذلك نظرًا لأنها عادةً ما تستخدم طائرات إيرباص A320 جديدة نسبيًا".


سخرية وسائل التواصل من وجود الصراصير بالطائرة

وانتشر المقطع على نطاق واسع وعبر مستخدمو الإنترنت عن مخاوفهم من ضمانات النظافة على متن خطوط IndiGo، ملقين باللوم على احتكار الشركة لحركة الطيران في البلاد بجانب الإهمال في تقديم خدمة مميزة للركاب.
وكان الفيديو مناسبة للبعض للسخرية فقال أحدهم "هذه بروتينات قادرة على المشي، سوف تدخل الصراصير إلى الوجبات الغذائية المخصصة للمسافرين الذين يعانون من نقص البروتين".
ولفت الانتشار السريع للفيديو أنظار مسؤولي الشركة التي قالت في بيان "نحن على علم بالفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر جزءًا غير نظيف في إحدى طائراتنا".
وتابعت: "اتخذ موظفونا على الفور الإجراءات اللازمة على متن الطائرة، وكإجراء احترازي، قمنا على الفور بتنظيف الأسطول بأكمله وقمنا بإجراءات النظافة والتطهير.
وأضافت: "نحافظ على أعلى معايير النظافة لضمان تجربة آمنة وخالية من المتاعب ونأسف لأي إزعاج قد يحدث للركاب".

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