يناير أطول شهور السنة.. لماذا يراود الناس هذا الإحساس؟

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يمزح رواد وسائل التواصل الاجتماعي بأن شهر يناير هو أطول شهر في العام على الإطلاق، على الرغم من أن ذلك ليس صحيحًا، نظرًا لوجود ستة أشهر أخرى يبلغ طولها 31 يومًا. اضافة اعلان





تفسير علماء النفس



الدوبامين والاكتئاب الشتوي



تزايد الإنفاق في نهاية السنة



العام الجديد



كيف تقاوم هذا الإحساس؟



وقدم علماء النفس تفسيرًا للشعور بأن الشهر الأول من العام هو أطول بكثير من بقية الأشهر.ويعزو علماء النفس الإكلينيكيان كلوي كارمايكل، وبولين والين، ذلك إلى خمسة أسباب: كآبة ما بعد العطلة، برودة الجو، المخاوف المالية، الروتين الحياتي، وضغوط العام الجديد.وقال كارمايكل إنه من الممكن أن يكون هناك انخفاض في هرمونات الجسم المسؤولة عن المزاج والسعادة في بداية العام، وبعد انتهاء موسم العطلات في العديد من الدول، حيث يتبادل الناس الهدايا التي تحفز الدوبامين.وأضاف: لذلك (بعد العطلات)، يمكن أن يكون هناك شعور باستنفاد تلك المواد الكيميائية ... يمكن أن نشعر وكأن شخصًا ما قد سحب البساط العاطفي من تحتنا، (وهذا) تناقض ناشئ عن ذروة العطلات"، بحسب صحيفة "ديلي ميل".والدوبامين هو هرمون يعمل على مناطق الدماغ المسؤولة عن المتعة والرضا والتحفيز. كما أنه يؤثر على المزاج والنوم والذاكرة والتعلم والتركيز.وخلال موسم العطلات، قد ترتفع مستويات الدوبامين لدى الأشخاص عندما يقضون المزيد من الوقت مع أحبائهم، ويتناولون طعامًا لذيذًا ويحصلون على الهدايا.وتنخفض المستويات في شهر يناير، مما يمكن أن يؤدي ذلك إلى التعب وتقلب المزاج والاكتئاب.ويمكن أن يلعب الدوبامين أيضًا دورًا في "الاكتئاب الشتوي"، وهو نوع من الاكتئاب المرتبط بالتغيرات في الفصول.غالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون منه بداية الأعراض وانتهائها في نفس الوقت تقريبًا من كل عام.مثل الاكتئاب السريري، يمكن علاجه بالأدوية والعلاج.ويصل الحزن عادةً إلى ذروته في الشتاء حيث يتضاءل ضوء النهار ويدفع الطقس البارد الناس إلى البقاء في منازلهم أكثر. وهذا سبب آخر يجعل الناس يشعرون باستمرار شهر يناير لفترة طويلة.وقال كارمايكل لموقع "ياهو لايف"، إن هذه الظروف تجعل شهر يناير أقل ملاءمة لـ "التجمعات الاجتماعية العفوية المرتجلة" التي تخرج الناس من المنزل ويتواصلون مع أحبائهم، مما قد يجعل الناس يشعرون بالوحدة والعزلة وكأن الأيام تطول.كما يرتبط الأمر أيضًا بتزايد الإنفاق في نهاية السنة، والعودة إلى الروتين اليومي.وقال كارمايكل: "ربما يكون الكثير من الناس قد أفرطوا في الإنفاق، مما قد يؤثر سلبًا على إحساسنا بالرفاهية".ولكن بمجرد أن يعودوا إلى نشاطهم الطبيعي، تتضاءل أيضًا الالتزامات الاجتماعية.وقال والين، إن العودة إلى الروتين، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لم يكونوا راضين عن حياتهم قبل شهر يناير، ستجعل الأيام تبدو أطول، وتطيل الشهر.وأوضح كارمايكل، أن العودة إلى روتين اللياقة البدنية الذي ربما تكون قد تخليت عنه خلال نهاية العام قد يكون أمرًا صعبًا للغاية في العام الجديد حيث أنك تفتقد هرمونات الشعور بالسعادة الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية.وأخيرًا، قد يكون لقرار العام الجديد الذي تعهدت باتباعه على مدار الـ 12 شهرًا القادمة تأثيرًا سلبيًا على صحتك الجسدية والعقلية، مما قد يؤثر على مدى طول شهر يناير.إذ يؤدي تسليط الضوء على "العام الجديد" وعلى أن عامًا كاملاً قد مضى، إلى ضغط إضافي على الناس، بينما قد يشعر البعض بالوعي الشديد بمرور الوقت.وقال كارمايكل: "بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يكون هناك شعور بالضغط فيما يتعلق بالوعي بمرور الوقت، لأن شهر يناير هو بداية العام الجديد.وأضاف: "قد يشعرون بالكثير من الضغط عندما ينظرون إلى ما فعلوه أو لم يحققوه في العام الماضي ويشعرون بالضغط بشأن العام المقبل".وقال والين إن كل هذه الجوانب غير السارة في شهر يناير يمكن أن تؤثر على كيفية إدراك الناس للوقت: "هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على إدراكنا للوقت، ولكن بشكل عام، عندما نشعر بعدم الراحة أو الألم، أو الملل أو القلق، فإننا نشعر بالقلق. مع إيلاء المزيد من الاهتمام لانزعاجنا ومدة استمراره".ولمواجهة ذلك، قدم علماء النفس العديد من النصائح، بما فيها:التأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم لأنك قد تشعر بالإرهاق من جميع أنشطة العطلةجعل بداية صحية للعام الجديد أكثر جاذبية من خلال الاستثمار في دروس اللياقة البدنية أو التأمل أو دروس الطبخالتخطيط لأنشطة ممتعة مع الأصدقاء والعائلة تعرضك لتجارب جديدة.