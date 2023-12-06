الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فرّغ نفسه لخدمة أبيه فهل يجوز للأب أن يخصه بعطية دون بقية أولاده؟ "الخثلان" يوضح

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم من فرّغ نفسه لخدمة أبيه فهل يجوز للأب أن يخصه بعطية دون بقية أولاده؟اضافة اعلان
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه إذا كان أحد الأبناء فرّغ نفسه لخدمة أبيه، فإنه يجوز للأب أن يخصه بعطية دون بقية أولاده.

يجوز للأب أن يخص أحد أولاده بعطية

وأكد أنه نعم يجوز، لكن من غير محاباة، كما لو أتى بأجنبي ليخدمه، فكذلك هنا، فلو كان أحد الأبناء دائمًا مع أبيه أو إحدى البنات دائمًا مع أبيها أو أمها فلا بأس من تخصيصها بعطية نظير ذلك التفريغ للخدمة، وهذا ذكره الإمام ابن تيمية وغيره من أهل العلم.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالوالدين والحرص على برهما مع صلة الرحم ومصاحبة أهل الصلاح، مبينًا أن أعظم ما يكون عليه الندم يوم القيامة: مصاحبة صديق الســوء؛ إذ يرى الإنسان أنه السبب الرئيس لإضلاله.
وأشار إلى قول الله تعالى: "وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى" حياة مليئة بالنـــدم .. لكـــن أشد ما يكون النـــدم عــلى: "لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا".

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

دبلة الخطوبة
7:17 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

لماذا لا تزال عازبًا؟ 10 أسباب نفسية تكشف لك أسرار تأخير الزواج

قهوة
1:21 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

إمدادات البن في العالم مهددة والأسعار سترتفع.. لهذا السبب

2023-12-05_16-46-23
5:44 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

خطأ قاتل يصيب الطماطم داخل البيوت المحمية

سمكة قرش 11
1:06 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

حادث مفجع.. أمٌّ تدفع حياتها ثمنًا لإنقاذ ابنتها من سمكة قرش

اقرأ أيضا

باع سيارة وقبض ثمنها ثم عاد ليشتريها من الرجل نفسه بالتقسيط.. هل يجوز؟

خطوات ذكية للتمتع بشتاء دافيء وممتع بدون معوقات

فيديو يوثق نهاية غير متوقعة لمروض أفاعي

انزلاق جمل داخل متنزه.. ماذا حدث لراكبه؟

لا تتجاهلها.. 5 علامات تكشف أن مديرك يخطط للإطاحة بك

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سعد الخثلان 7:58 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

باع سيارة وقبض ثمنها ثم عاد ليشتريها من الرجل نفسه بالتقسيط.. هل يجوز؟

الدكتور سعد الخثلان 7:33 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

ما حكم تأجيل الصلاة بسبب الحجز في المستشفى؟ الخثلان يجيب

الدكتور سعد الخثلان 7:56 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم الشرع في أطفال الأنابيب ويبُشر هؤلاء

الدكتور سعد الخثلان 7:36 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

هل يجوز المرور أمام المصلي إذا لم يكن أمامه سترة؟ "الخثلان" يُجيب

اقرأ أيضا

النوم في الطائرة
1:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

الكشف عن سبب صادم يمنعك من شرب القهوة على الطائرة

مؤتمر المناخ في الإمارات
11:59 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

70 دولة تصادق على إعلان "كوب 28" بشأن المناخ والإغاثة والسلام

هلال رمضان
9:17 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. كم باقي على رمضان؟.. العد التنازلي لشهر الصيام

WhatsApp Image 2023-12-04 at 1.21.32 AM
2:33 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

دراسة حديثة: التفاؤل المفرط مرتبط بانخفاض القدرات المعرفية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
8:03 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف حقيقة توقف الدعم الإضافي بعد دفعة ديسمبر

أمطار على المدينة
7:26 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والمدينة و5 مناطق

دبلة الخطوبة
7:17 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

لماذا لا تزال عازبًا؟ 10 أسباب نفسية تكشف لك أسرار تأخير الزواج

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
6:44 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

منها تحقيق الشفافية.. أهم أهداف ومهام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

تعليق الدراسة الحضورية
6:06 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس اليوم الأربعاء

أمطار المملكة
5:21 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

إنذار برتقالي.. تحذير عاجل من أمطار على منطقة تبوك