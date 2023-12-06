فرّغ نفسه لخدمة أبيه فهل يجوز للأب أن يخصه بعطية دون بقية أولاده؟ "الخثلان" يوضح

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم من فرّغ نفسه لخدمة أبيه فهل يجوز للأب أن يخصه بعطية دون بقية أولاده؟ اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه إذا كان أحد الأبناء فرّغ نفسه لخدمة أبيه، فإنه يجوز للأب أن يخصه بعطية دون بقية أولاده.





يجوز للأب أن يخص أحد أولاده بعطية



وأكد أنه نعم يجوز، لكن من غير محاباة، كما لو أتى بأجنبي ليخدمه، فكذلك هنا، فلو كان أحد الأبناء دائمًا مع أبيه أو إحدى البنات دائمًا مع أبيها أو أمها فلا بأس من تخصيصها بعطية نظير ذلك التفريغ للخدمة، وهذا ذكره الإمام ابن تيمية وغيره من أهل العلم.وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالوالدين والحرص على برهما مع صلة الرحم ومصاحبة أهل الصلاح، مبينًا أن أعظم ما يكون عليه الندم يوم القيامة: مصاحبة صديق الســوء؛ إذ يرى الإنسان أنه السبب الرئيس لإضلاله.وأشار إلى قول الله تعالى: "وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى" حياة مليئة بالنـــدم .. لكـــن أشد ما يكون النـــدم عــلى: "لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا".