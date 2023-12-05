باع سيارة وقبض ثمنها ثم عاد ليشتريها من الرجل نفسه بالتقسيط.. هل يجوز؟

كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن
حكم الشرع فيمن باع سيارة وقبض ثمنها ثم عاد ليشتريها من الرجل نفسه بالتقسيط.
حكم من باع سيارة وقبض ثمنها ثم عاد ليشتريها من الرجل نفسه بالتقسيطوأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسبه في منصة "إكس"، أن باع سيارة وقبض ثمنها
ثم عاد ليشتريها من الرجل نفسه بالتقسيط هو عكس بيع العينة.
المسألة
محل خلاف بين العلماءوأضاف
أن الرجل في هذه الحالة قد باع السيارة نقدًا ثم أراد أن يشتريها منه نسيئة، وهذا
محل خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من قال لا تجوز وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
وبيّن أن هناك من العلماء من قال بأن هذا البيع جائز.
وأن هناك قولاً ثالثًا اختاره الموفق بن قدامة (رحمه الله) ورواه عن الإمام أحمد،
وهو أن هذا إن وقع عن غير مواطئة "ترتيب واتفاق" جاز، وإن وقع عن مواطئة
لم يَجُز.
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باع سيارة وقبض ثمنها ثم عاد ليشتريها من نفس الرجل بالتقسيط.. هل يجوز؟— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 29, 2023
- الشيخ د. سعد الخثلان@saad_alkhathlan#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/7A6fSUOyoB