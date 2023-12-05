باع سيارة وقبض ثمنها ثم عاد ليشتريها من الرجل نفسه بالتقسيط.. هل يجوز؟

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع فيمن باع سيارة وقبض ثمنها ثم عاد ليشتريها من الرجل نفسه بالتقسيط. اضافة اعلان





حكم من باع سيارة وقبض ثمنها ثم عاد ليشتريها من الرجل نفسه بالتقسيط



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسبه في منصة "إكس"، أن باع سيارة وقبض ثمنها ثم عاد ليشتريها من الرجل نفسه بالتقسيط هو عكس بيع العينة.





المسألة محل خلاف بين العلماء



وأضاف أن الرجل في هذه الحالة قد باع السيارة نقدًا ثم أراد أن يشتريها منه نسيئة، وهذا محل خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من قال لا تجوز وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.وبيّن أن هناك من العلماء من قال بأن هذا البيع جائز.

وأن هناك قولاً ثالثًا اختاره الموفق بن قدامة (رحمه الله) ورواه عن الإمام أحمد، وهو أن هذا إن وقع عن غير مواطئة "ترتيب واتفاق" جاز، وإن وقع عن مواطئة لم يَجُز.



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