اقتران القمر بـ "قلب العقرب" العملاق في سماء رفحاء

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شهد عشاق الفلك هذه الليلة ظاهرة اقتران جمعت القمر المكتمل "البدر" لشهر ذي القعدة مع النجم العملاق الأحمر اللامع، Antares، المعروف باسم "قلب العقرب".

"واس" رصدت هذا الاقتران في سماء محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية.



اقتران القمر:

وأوضح لـ "واس" عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح, أن القمر أشرق جنباً إلى جنب مع النجم الساطع "قلب العقرب"، ألمع نجم في برج العقرب، وكان النجم اللامع في برج العقرب مرئياً للعين المجردة أسفل يسار البدر إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.وأشار إلى أن مصطلح الاقتران في علم الفلك، للإشارة إلى ظهور اثنين من الأجرام السماوية بالقرب من بعضهما البعض في السماء عند مراقبتهما من الأرض، وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما.يذكر أن "أنتاريس"Antares هو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.