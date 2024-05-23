الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"بالذهب أم بالفضة".. نصاب الأوراق النقدية.. كيف يتم إخراجه؟

الخثلان - سعد الخثلان
الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن كيفية إخراج نصاب الأوراق النقدية.

نصاب الأوراق النقدية:اضافة اعلان

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" نصاب الأوراق النقدية يُحسب بالفضة أم الذهب؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أن الذي عليه معظم العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية،هو إخراج نصاب الأوراق النقدية بالفضة لأنه أحظ للفقراء، ولأن معظم ما كان يتم التعامل به زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الدراهم وهي من الفضة.
وعن طريقة إخراج نصاب الأوراق النقدية بالفضة يكون ضرب المبلغ مثلا وليكن الريال السعودي في خمسمائة وخمسة وتسعين من الجرامات من الفضة، وما يخرج هو نصاب الأوراق، وعليه تكون بقية العملات.

اقرأ أيضا

الأغلى بالعالم.. بيع ريشة طائر منقرض بأكثر من 28 ألف دولار

وكيل الأمر بالمعروف: وفاة شخص بسبب خلطات وأعشاب من أحد الرقاة (فيديو)

واقعة تدمي القلوب بمدينة عربية.. أم تلحق بابنتها بعد وفاتها بدقائق

طفل يدخل موسوعة جينيس بـ 4 برتقالات!

المطبات الجوية على الطائرات.. مصدرها وأنواعها وكيفية التعامل معها

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سعد الخثلان 12:22 ص الثلاثاء، 21 مايو 2024

يستثمرون أموال والدهم في الأسهم لإخراج أضحية عنه سنويا.. ما صحة ذلك؟

الشيخ سعد الخثلان 11:20 م الإثنين، 13 مايو 2024

يشك كثيرا أثناء الوضوء.. ماذا يفعل حتى لا يقع في الوسواس القهري؟

الشيخ سعد الخثلان 1:06 ص الخميس، 02 مايو 2024

مريض يصلي على سريره إلى غير القبلة.. هل تصح صلاته؟

سعد الخثلان 1:07 ص الثلاثاء، 30 أبريل 2024

لديه أسهم يتركها ليرتفع سعرها.. كيف يخرج زكاتها؟