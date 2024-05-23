"بالذهب أم بالفضة".. نصاب الأوراق النقدية.. كيف يتم إخراجه؟

نصاب الأوراق النقدية: اضافة اعلان



أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن كيفية إخراج نصاب الأوراق النقدية.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" نصاب الأوراق النقدية يُحسب بالفضة أم الذهب؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن الذي عليه معظم العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية،هو إخراج نصاب الأوراق النقدية بالفضة لأنه أحظ للفقراء، ولأن معظم ما كان يتم التعامل به زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الدراهم وهي من الفضة.وعن طريقة إخراج نصاب الأوراق النقدية بالفضة يكون ضرب المبلغ مثلا وليكن الريال السعودي في خمسمائة وخمسة وتسعين من الجرامات من الفضة، وما يخرج هو نصاب الأوراق، وعليه تكون بقية العملات.