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عاجل.. "الفوزان" يوضح حكم صوم أول يوم من شهر رجب (فيديو)

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف عضو هيئة كباء العلماء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن حكم صيام أول رجب أو قيامه، أو تخصيص شهره بشيء من العبادة.اضافة اعلان

حكم صيام أول يوم من شهر رجب

وأوضح في مقطع فيديو على موقعه الرسمي، أن صيام أول يوم من شهر رجب أو قيام أو ليلة أو تخصيص بعض أيامه للعبادة هو من البدع.

الفوزان: صوم أول رجب بدعة

وأضاف أنه لم يثبت في شهر رجب خاصية على غيره من الشهور، مؤكَدا أنه شهر حرام ومن الأشهر الحرم، لكن أن يُخصص بعض أيامه ولياليه لصيام أو قيام فهذا يعتبر من البدع المحدثة التي ما انزل الله بها من سلطان.
وأشار إلى أن هناك روايات وأحاديث عن ذلك، لكن كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.




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