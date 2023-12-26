"الفوزان" يكشف حكم ما يفعله المتصوفة من ذكر الله مع التمايل والتصفيق (فيديو)

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم ما يفعله المتصوفة من ذكر الله مع التمايل والتصفيق. اضافة اعلان





الذكر يكون باللسان والقلب والأعمال الصالحة

وأوضح في مقطع تسجيلي نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن ذكر الله ليس بالتصفيق والتمايل، إنما يكون باللسان والقلب والأعمال الصالحة.

محذرًا من أن التصفيق من فعل المشركين لقول الله عز وجل:" وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً".





التصفيق والتصدية من فعل المشركين





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💡حكم ما يفعله المتصوفة من ذكر الله تعالى مع التمايل والتصفيق💡

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انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر

تنفيذ pic.twitter.com/QoSL3yhUPt 🎙الشيخ #صالح_الفوزان 💡حكم ما يفعله المتصوفة من ذكر الله تعالى مع التمايل والتصفيق💡انشرها ليعم النفع وتلقى الأجرتنفيذ #مشروع_كبار_العلماء December 23, 2023

وبين أن المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق، وأن كل هذا منهي عنه ولا يمت لذكر الله بصلة، وإنما الذكر هو كل ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويكون باللسان والقلب والعمل الصالح.