هل الخوف من العين والحسد جائز أم محرم؟ "الفوزان" يُجيب

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم الخوف من العين والحسد مبينًا صفة اغتسال العائن لأجل علاج المصاب. اضافة اعلان

وأوضح في مقطع تسجيلي منشور على حسابه في منصة "إكس"، إنه إذا ثبت أن هذا الشخص عائن "حاسد" وأنه يصيب بعينه، فيُتوقى منه ويُتحصن بذكر الله تعالى.





أفضل طريقة لعلاج الحسد



هل الخوف من العين والحسد جائز أم محرم؟





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💡صفة اغتسال العائن لأجل علاج المصاب، والخوف من العين جائز أم محرم💡

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انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر

تنفيذ pic.twitter.com/n5e8pxYWL7 🎙الشيخ #صالح_الفوزان 💡صفة اغتسال العائن لأجل علاج المصاب، والخوف من العين جائز أم محرم💡انشرها ليعم النفع وتلقى الأجرتنفيذ #مشروع_كبار_العلماء December 19, 2023

وأضاف أنه إذا أصيب شخص بالعين والحسد فإنه يُعالج بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يُؤمر العائن "الحاسد" بأن ينفث على المصاب ويغسل من ثيابه ثم يُصب على المصاب، فيُشفى بإذن الله.وأكد أن الخوف من العين والحسد إذا كان حقيقيًا فإنه يُعالج بما ورد من أذكار وأدعية، وأما إن كان وهمًا ووسوسة فيُعالج بالتوكل على الله عز وجل والاستعاذة من الشيطان الرجيم وعدم الالتفات لهذا الوسواس والأوهام.