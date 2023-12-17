"الفوزان" يكشف أسباب الإصابة بالعين وطرق السلامة من شر السحرة والمشعوذين

أ أ
كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، عن أسباب
الإصابة بالعين والحسد والسحر، وطرق السلامة من شر السحرة والمشعوذين.
أسباب
السحر كثيرة ومتعددةوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن أسباب السحر كثيرة ومتعددة يأتي على رأسها
التردد وكثرة الذهاب إلى السحرة والمشعوذين.
ونصح الفوزان بعدم الذهاب إلى الكهان والسحرة وضرورة الابتعاد عنهم وأن يقاطعهم وهذه أعظم طرق السلامة من شرهم.
🎙الشيخ #صالح_الفوزان— العلامة د.صالح الفوزان (@dralfawzann) December 16, 2023
.
.
.
💡أسباب الإصابة بالسحر وأسباب السلامة من شر السحرة والمشعوذين💡
.
.
.
انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر
تنفيذ #مشروع_كبار_العلماء pic.twitter.com/YkVGPldvWA
وبين أن الذي يذهب إليهم ويخالطهم ويستمع عنهم ويقرأ كتبهم وشعوذاتهم فإنه مبتلى والعياذ بالله، ويعاقب بأن يصاب بشيء من هذه الأمراض، مشدد على كل مسلم أن يحذر من الدجالين والمشعوذين والكهان والمنجمين والخرافيين ويبتعد عنهم ويُحذّر المسلمين منهم وأن يقاطعهم مقاطعة تامة.
وأكد أن السحرة والمشعوذين يجب عزلهم عن المجتمع المسلم، إما بطردهم من ديار المسلمين أو بإقامة الحد عليهم.
🎙الشيخ #صالح_الفوزان— العلامة د.صالح الفوزان (@dralfawzann) December 16, 2023
.
.
.
💡الإصابة بالعين، وشدة تأثير نظرة العائن، ونصائح للعلاج منها💡
.
.
.
انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر
تنفيذ #مشروع_كبار_العلماء pic.twitter.com/yXUMXy4hQQ
أسباب العين وطرق علاج الحسدوأشار في الوقت نفسه، إلى أن العين حق، ولو أن شيئًا سبق
القدر لسبقته العين، وهذا من آيات الله بأن يجعل هناك صنفًا من البشر فيه الحسد وإذا
نظر إلى شيء تأثر من نظره من حدة وشر نظراته المسمومة، مبينًا أن هذا يُتقى
بالاستعاذة بالله عز وجل والتوكل عليه والحرص على الأدعية الشرعية والآيات
القرآنية، فالله حفظ المسلم بالذكر الذي يُحصّن العبد من شر شياطين الإنس والجن.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)