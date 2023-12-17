"الفوزان" يكشف أسباب الإصابة بالعين وطرق السلامة من شر السحرة والمشعوذين

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن أسباب الإصابة بالعين والحسد والسحر، وطرق السلامة من شر السحرة والمشعوذين. اضافة اعلان





أسباب السحر كثيرة ومتعددة





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💡أسباب الإصابة بالسحر وأسباب السلامة من شر السحرة والمشعوذين💡

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انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر

تنفيذ pic.twitter.com/YkVGPldvWA 🎙الشيخ #صالح_الفوزان 💡أسباب الإصابة بالسحر وأسباب السلامة من شر السحرة والمشعوذين💡انشرها ليعم النفع وتلقى الأجرتنفيذ #مشروع_كبار_العلماء December 16, 2023

أسباب العين وطرق علاج الحسد



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أسباب السحر كثيرة ومتعددة يأتي على رأسها التردد وكثرة الذهاب إلى السحرة والمشعوذين.ونصح الفوزان بعدم الذهاب إلى الكهان والسحرة وضرورة الابتعاد عنهم وأن يقاطعهم وهذه أعظم طرق السلامة من شرهم.وبين أن الذي يذهب إليهم ويخالطهم ويستمع عنهم ويقرأ كتبهم وشعوذاتهم فإنه مبتلى والعياذ بالله، ويعاقب بأن يصاب بشيء من هذه الأمراض، مشدد على كل مسلم أن يحذر من الدجالين والمشعوذين والكهان والمنجمين والخرافيين ويبتعد عنهم ويُحذّر المسلمين منهم وأن يقاطعهم مقاطعة تامة.وأكد أن السحرة والمشعوذين يجب عزلهم عن المجتمع المسلم، إما بطردهم من ديار المسلمين أو بإقامة الحد عليهم.وأشار في الوقت نفسه، إلى أن العين حق، ولو أن شيئًا سبق القدر لسبقته العين، وهذا من آيات الله بأن يجعل هناك صنفًا من البشر فيه الحسد وإذا نظر إلى شيء تأثر من نظره من حدة وشر نظراته المسمومة، مبينًا أن هذا يُتقى بالاستعاذة بالله عز وجل والتوكل عليه والحرص على الأدعية الشرعية والآيات القرآنية، فالله حفظ المسلم بالذكر الذي يُحصّن العبد من شر شياطين الإنس والجن.

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