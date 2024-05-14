ضجة بدولة عربية.. عثروا عليه حياً في حفره تشبه القبر بعد اختفاء 18 عاماً

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في واقعة صادمة أحدثت ضجت على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، عُثر على شاب مفقود منذ قرابة 18 عاماً في مستودع جاره في حالة مأساوية.



مفقود منذ 1996 :



حفر تشبه القبر:



#قصة_جديدة_غريبة_يتم_تداولها_اليوم

🔴#ولاية_الجلفة

بلدية_الڨديد

إختفاء شخص قبل قرابة 28 سنة المدعو ( بن عمران عمر ) كان عمره 16 سنة منذ سنة 1996 ليتم العثور عليه محتجزا في مستودع عند جاره وسط التبن وفي حفرة

انتشار هذا الخبر بقوة في المواقع..في انتظار كشف التحقيقات عن هذا السر بلدية_الڨديدإختفاء شخص قبل قرابة 28 سنة المدعو ( بن عمران عمر ) كان عمره 16 سنة منذ سنة 1996 ليتم العثور عليه محتجزا في مستودع عند جاره وسط التبن وفي حفرةانتشار هذا الخبر بقوة في المواقع..في انتظار كشف التحقيقات عن هذا السر pic.twitter.com/kabTPX7LkA May 14, 2024

وبحسب ما أوردت صفحات ولاية الجلفة، فإن الشاب بن عمران عمر، الذي عثر عليه، ليلة أمس، في حفرة تحت الأرض مغطاة بالتبن في منزل جاره الواقع ببلدية القديد، وتم خطفه عام 1996 وكان حينها يبلغ من العمر 16 عاما.وقال رقاب خالد، ابن خالة الضحية وهو دكتور في الفيزياء في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمدلله تم العثور على ابن خالتي بن عمران عمر في صحة جيدة بعد اختفاء دام 26 عاما، في انتظار تفاصيل القضية والتحقيقات".وأضاف في منشور آخر أرفقه بصورة عمر في العام الذي اختطف فيه، "أن الكلب الظاهر معه في الصورة وجد ميتا مسموما أو مشنوقا لأنه كان لا يتوقف عن النباح أمام باب الجار، حيث احتجز صاحبه".وانتشر مقطع صادم للحظة العثور على الضحية في حفرة تشبه القبر مغطاة بالتبن، قيل إنه احتجز فيها لسنوات عديدة، منذ اختفائه في التسعينيات، وقال نشطاء إنه وجد في حالة صدمة ولم يتمكن من الكلام.وانهالت التعليقات لدى الناشطين والتساؤلات حول اختفاء الشاب طول هذه المدة، في حادثة اعتبروها غريبة من نوعها وتكاد لا تصدق.