"الخثلان" يوضح المقصود من التحذير النبوي: "ليلة في كل سنة ينزل فيها الوباء"

أ أ
نبه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، من تحذير نبوي بأن هناك ليلة في كل سنة ينزل فيها الوباء.
ليلة
في كل سنة ينزل فيها وباءوأوضح
في مقطع فديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن النبي صلى الله عليه
وسلم قد أخبر بأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يصادف إناءً لم يخمر إلا وقع
فيه".
الأعاجم
يقولون إنها في ديسمبروأضاف
أن هذا الحديث ورد في صحيح الإمام مسلم، بأن كل سنة فيها ليلة ينزل فيها هذا
الوباء، وقد ذكر الإمام بن قيم أن الأعاجم يقولون إنها في ديسمبر.
نصيحة
غالية من خير البريةوأشار
إلى أن هناك بعض الناس يُصاب بوعكة ولا يدري ما السبب، وربما يكون السبب هو هذا
الوباء الذي وقع في إناء لم يتم تغطيته حسب ما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام.
لا
تشرب في إناء مكشوفوشدد
على أنه ينبغي لأهل البيت أن يغطوا الأواني، ولا يتركونها مكشوفة، مع الحرص على
عدم الشرب من إناء مكشوف، وغسل أي إناء مكشوف قبل الشرب منه.
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن
✨ ليلة في كل سنة ينزل فيها الوباء #سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) December 7, 2023
للاشتراك في قناة فوائد الخثلان على اليوتيوبhttps://t.co/CqBJW1KdJC pic.twitter.com/lbafimwBWn