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"الخثلان" يوضح المقصود من التحذير النبوي: "ليلة في كل سنة ينزل فيها الوباء"

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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نبه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان،  من تحذير نبوي بأن هناك ليلة في كل سنة ينزل فيها الوباء.

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ليلة في كل سنة ينزل فيها وباء

وأوضح في مقطع فديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يصادف إناءً لم يخمر إلا وقع فيه".


الأعاجم يقولون إنها في ديسمبر

وأضاف أن هذا الحديث ورد في صحيح الإمام مسلم، بأن كل سنة فيها ليلة ينزل فيها هذا الوباء، وقد ذكر الإمام بن قيم أن الأعاجم يقولون إنها في ديسمبر.


نصيحة غالية من خير البرية

وأشار إلى أن هناك بعض الناس يُصاب بوعكة ولا يدري ما السبب، وربما يكون السبب هو هذا الوباء الذي وقع في إناء لم يتم تغطيته حسب ما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام.


لا تشرب في إناء مكشوف

وشدد على أنه ينبغي لأهل البيت أن يغطوا الأواني، ولا يتركونها مكشوفة، مع الحرص على عدم الشرب من إناء مكشوف، وغسل أي إناء مكشوف قبل الشرب منه.

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