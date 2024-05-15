الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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أشهر فاكهة في الصيف.. 4 فئات يحظر عليهم تناول الخوخ

خوخ
خوخ
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مع دخول فصل الصيف وظهور فاكهة الخوخ، التي يفضلها الجميع وتتميز بفوائد صحية كبيرة، لكن هناك فئات محظور عليهم تناولها.

وحسب مختصين فإن الفئات المطلوب منهم  الحذر عند تناول الخوخ، منعا للتعرض لمشكلات صحية خطيرة، ما يلي:اضافة اعلان

مرضى السكري


يحتوي الخوخ على نسبة عالية من الفركتوز وهو نوع من السكر الذي يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم.

مرضى القولون العصبي


قد يعاني بعض الأشخاص المصابون بالقولون العصبي أعراض مثل الانتفاخ والغثيان والإسهال بعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل ثمرة الخوخ.

مرضى الحساسية


قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الخوخ، وقد يسبب أعراض مثل الحكة أو الطفح الجلدي، وصعوبة التنفس.

المصابون بأمراض الكلى


يحتوي الخوخ على نسبة كبيرة من البوتاسيوم وهو مهم للقلب ووظائف الجسم، لكن وجوده بنسبة كبيرة يضر الجسم خصوصية مرضى الكلى.

نصائح لتناول الخوخ بأمان:


تناول كميات معتدلة من الخوخ.

مراقبة ظهور أي أعراض جانبية فور الأكل.

اختر الخوخ الطازج والناضج.

يمكن تناول الخوخ كمشروب.

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