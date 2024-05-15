أشهر فاكهة في الصيف.. 4 فئات يحظر عليهم تناول الخوخ

أ أ

مع دخول فصل الصيف وظهور فاكهة الخوخ، التي يفضلها الجميع وتتميز بفوائد صحية كبيرة، لكن هناك فئات محظور عليهم تناولها.



وحسب مختصين فإن الفئات المطلوب منهم الحذر عند تناول الخوخ، منعا للتعرض لمشكلات صحية خطيرة، ما يلي:





مرضى السكري



مرضى القولون العصبي



مرضى الحساسية



المصابون بأمراض الكلى



نصائح لتناول الخوخ بأمان:



يحتوي الخوخ على نسبة عالية من الفركتوز وهو نوع من السكر الذي يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم.قد يعاني بعض الأشخاص المصابون بالقولون العصبي أعراض مثل الانتفاخ والغثيان والإسهال بعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل ثمرة الخوخ.قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الخوخ، وقد يسبب أعراض مثل الحكة أو الطفح الجلدي، وصعوبة التنفس.يحتوي الخوخ على نسبة كبيرة من البوتاسيوم وهو مهم للقلب ووظائف الجسم، لكن وجوده بنسبة كبيرة يضر الجسم خصوصية مرضى الكلى.تناول كميات معتدلة من الخوخ.مراقبة ظهور أي أعراض جانبية فور الأكل.اختر الخوخ الطازج والناضج.يمكن تناول الخوخ كمشروب.