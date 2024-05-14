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ثعبان يعطل قطارًا على متنه 2700 راكب.. والنهاية مفاجأة!

قطار
قطار
أ أ
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تسبب ثعبان في تأخر رحلة قطار على متنها حوالي 2700 راكب في اليابان.
وقالت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية، إن أحد ركاب قطار خط "جي آر يامانوت" في طوكيو أبلغ الموظفين في محطة شيبويا يوم الأحد أنه رصد ثعبانًا في العربة الثامنة من القطار المكون من 11 عربة.اضافة اعلان
وعلى إثر ذلك، تم إيقاف القطار في محطة كوماجوم، وأُجلي الركاب حتى يتمكن الموظفون من البحث عن الثعبان المتسلل.
ولم يتم تحديد موقع الثعبان وأعيد القطار إلى الخدمة بعد حوالي 15 دقيقة، فيما أُبعد الركاب عن العربة التي شوهد فيها، وفقًا لوكالة "يو بي آي". 

ثعبان غير سام

وتوقف القطار في محطته الأخيرة في محطة أوساكي، قبل نقله إلى مركز صيانة في حي شيناجاوا ليتم تفتيشه بدقة.
وعثر أحد الموظفين على ثعبان يبلغ طوله 20 سم مختبئًا تحت مقعد في العربة. 
وتم تسليمه إلى الشرطة التي تعرفت عليه على أنه ثعبان فأر ياباني صغير غير سام..
وقال المسؤولون إنه سيتم إطلاق الثعبان في البرية.
وقال مسؤولو السكك الحديدية إن حوالي 2700 راكب تعرضوا لتأخير بسبب الثعبان. 

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