الأحد، 28 رمضان 1445 ، 07 أبريل 2024

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طريقة التحضير.. مقلوبة السمك تُزين موائد المملكة في رمضان

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مقلوبة السمك
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تشتهر موائد المملكة في رمضان بأشهى المأكولات وألذ الأطعمة التي يأتي على رأسها مقلوبة السمك.

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مقلوبة السمك تُزين موائد المملكة

ومقلوبة السمك من الأكلات الشعبية المشهورة، حيث تفضلها نساء البيوت لسهولة تحضيرها وسرعة طبخها.

طريقة تحضير مقلوبة السمك

1 - وضع كمية مناسبة من الزيت النباتي على نار هادئة والانتظار عليه حتى يسخن.
2 - إضافة الفلفل الأحمر والأخضر المقطع وشرائح البصل والثوم المهروس إلى الزيت والتقليب بشكل جيد حتى يتحول إلى اللون الذهبي.


3 - إضافة الطماطم والكمون والزعفران والزنجبيل المبشور إلى الطاسة والتقليب مع الخضار بشكل جيد.
4 - في طاسة أخرى يتم قلي السمك بالزيت مع الحرص على تقليب الفليه على جانبيه ليتحول لونه إلى اللون الذهبي من الجانبين.
5 - رص السمك المقلي على الخضار والطماطم بعد نضجه.


6 - وضع الأرز البسمتي الذي لم يتم تسويته بعد فوق السمك بعد غسله وتصفيته بشكل جيد من الماء.
7 - ترك القدر على النار لمدة عشرين دقيقة على نار متوسطة.


8 - إنزال القدر من على النار وقلبه في طبق التقديم، بحيث يكون الخضار في الأعلى يليه السمك والأرز.
9 - تقديم المقلوبة بجانب سلطة الطحينة والسلطة الخضراء.

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