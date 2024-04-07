طريقة التحضير.. مقلوبة السمك تُزين موائد المملكة في رمضان

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تشتهر موائد المملكة في رمضان بأشهى المأكولات وألذ الأطعمة التي يأتي على رأسها مقلوبة السمك.







مقلوبة السمك تُزين موائد المملكة



طريقة تحضير مقلوبة السمك



ومقلوبة السمك من الأكلات الشعبية المشهورة، حيث تفضلها نساء البيوت لسهولة تحضيرها وسرعة طبخها.1 - وضع كمية مناسبة من الزيت النباتي على نار هادئة والانتظار عليه حتى يسخن.2 - إضافة الفلفل الأحمر والأخضر المقطع وشرائح البصل والثوم المهروس إلى الزيت والتقليب بشكل جيد حتى يتحول إلى اللون الذهبي.3 - إضافة الطماطم والكمون والزعفران والزنجبيل المبشور إلى الطاسة والتقليب مع الخضار بشكل جيد.4 - في طاسة أخرى يتم قلي السمك بالزيت مع الحرص على تقليب الفليه على جانبيه ليتحول لونه إلى اللون الذهبي من الجانبين.5 - رص السمك المقلي على الخضار والطماطم بعد نضجه.6 - وضع الأرز البسمتي الذي لم يتم تسويته بعد فوق السمك بعد غسله وتصفيته بشكل جيد من الماء.7 - ترك القدر على النار لمدة عشرين دقيقة على نار متوسطة.8 - إنزال القدر من على النار وقلبه في طبق التقديم، بحيث يكون الخضار في الأعلى يليه السمك والأرز.9 - تقديم المقلوبة بجانب سلطة الطحينة والسلطة الخضراء.