مختص: الصيام الإلكتروني يزيد التركيز ويُحسّن التواصل الأسري

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قال مختص التنمية البشرية محمد الشهري، إن الصيام الإلكتروني حل جميل، وأننا نحتاج إليه والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تتملكنا.



استقرار نفسي وتركيز في العمل:



رمضان فرصة للتوقف عن منصات التواصل:



التنمر عبر الإنترنت:



احذر مشاركة المحتوى المسيء



pic.twitter.com/vvL8qKewIj #الإخبارية فيديو | مختص التنمية البشرية محمد الشهري: الصيام الإلكتروني حل جميل، وهنالك تجارب لحالات ابتعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي وشعرت بالاستقرار النفسي وارتفع تركيزها في العمل #برنامج_120 March 16, 2024

وأضاف خلال مداخلة على قناة الإخبارية، أن هناك تجارب محلية وعالمية ولدي تجارب شخصية لمن ترك وسائل التواصل لأيام أو ساعات وبعضهم لشهر وهو ما جعله يشعر باستقرار نفسي أكثر وتركيز في العمل والدارسة المسائية والعلاقة مع الأسرة صارت أفضل كذلك.ويمثل شهر رمضان المبارك، فرصة للتوقف عن الإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي.إذ لا يقتصر الأمر خلال الشهر الكريم على الامتناع عن الطعام والشراب، بل ينبغي الامتناع والتوقف عن الاستخدام المسيء لوسائل التواصل الاجتماعي.وقال المحاضر في قسم دراسات القرآن والحديث بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا (IIUM)، محمد هيكل إسحاق، إن "المسلمين مدعوون بشكل أساسي إلى عدم الإضرار بالآخرين بأي شكل من الأشكال، لأن مثل هذه الأفعال تعتبر إثمًا، وخاصة عندما تكون موجهة نحو إخوانهم المسلمين الذين يعتبرون إخوتهم في الدين".واستشهد بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه".ووفقًا له، فإن ذلك يشمل التنمر عبر الإنترنت أو نشر تعليقات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي تجاه الغير. وأضاف: "والأسوأ من ذلك أن تحدث مثل هذه التصرفات أو السلوكيات في شهر رمضان، وهو شهر مليء بالبركة".وحذر من ارتكاب المعصية في شهر رمضان، لأنه "سيكون مضيعة لأولئك الذين يعانون من الجوع والعطش يوميًا خلال شهر رمضان، فينتهي بهم الأمر مفلسين عند الله بسبب الذنوب التي ارتكبوها مثل النميمة والسخرية والتشهير بالآخرين".واستشهد في سياق تحذيره من الأفعال والتصرفات التي تبطل الصيام بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ""رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من صيامه إلا السهر" (ابن ماجه).وعلى هذا النحو، يجب على أولئك المدمنين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التأكد من أنهم يشاركون المحتوى الإيجابي فقط خلال شهر رمضان المبارك.وبين أن من هذه الأمور التي ينبغي التوقف عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، الأفعال والكتابة التي تتضمن إيذاء مشاعر الآخرين، وفق ما أورد موقع (thesun.my) الماليزي.في المقابل، أوضح أن أفضل الممارسات التي سيلقى المؤمن الثواب عليها من الله تعالى هي الأعمال الصالحة، أي من خلال العبارات الأخلاقية. وقال، إن الذين يروجون للأخلاق الحميدة بالقول والكتابة سوف يكافئون من الله تعالى على ذلك.وإلى جانب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان المبارك، ينصح بالتوقف عن إضاعة الوقت في الأنشطة التي لن يجني المسلم من ورائها فوائد، مثل الدردشة الخاملة أو كتابة أشياء سلبية.