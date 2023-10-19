أشبه بزهرة جميلة.. فيديو مذهل لأفعى ضخمة تختبيء بين الورود

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا طريفا وغريبا في نفس الوقت لأفعى ضخمة بين الزهور.



أفعى بين الزهور:



ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس" أفعى طويلة يبدو كزهرة جميلة بين الزهور، حيث قامت برفع رأسها وجسمها ممتد بلون واحد يشبه ألوان الزهور الجميلة من حولها. اضافة اعلان



وبحسب الفيديو فقد تشكلت الأفعى رغم طولها بنفس ألوان الزهور، وظهرت وكأنها وديعة، بالرغم من سمّيتها، وهذا يكشف مدى خطورة مثل هذه الأنواع خاصة في مثل هذه الأماكن.



شاب يغسل رأس كوبرا:



أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" - تويتر سابقا- مشهدا يفوق الوصف لشاب يقوم بغسل رأس كوبرا.





ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله قيام الشاب بغسل رأس الكوبرا في حجرة ضيقة، ووضع يده على رأسها الضخم وجسدها الطويل.



أيضا يظهر الفيديو استسلام الأفعى للشاب كما أنها حاولت عض الكوب الذي يقوم بغسلها من خلاله، لكنه ظهر غير مكترث بها.

