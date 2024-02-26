تنبيه مهم من "الخثلان" للمرضى داخل المستشفيات لخطأ يقعون فيه بشأن الصلاة

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وجه الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية تنبيها مهما لبعض المرضى في المستشفيات لتفادي خطأ يقعون فيه بشأن أداء الصلاة.



صلاة المرضى في المستشفيات:



صلاة الجمعة في أوروبا:



وكان الشيخ الخثلان قد أعاد نشر مقطع صوتي له على حسابه في منصة "إكس" يوجه فيها تنبيها لخطأ يقع فيه بعض المرضى داخل المستشفيات.وأوضح الشيخ الخثلان أن بعض المرضى يتركون الصلاة داخل المستشفيات، منوها أنه إذا قيل له لما لا تصلي، يقول: "كيف أصلي وأنا مريض وعليّ نجاسة أو لا أستطيع أن أستقبل القبلة".وأضاف أن هذا غير صحيح، بل يجب عليك أن تصلي ولو كان عليك نجاسة أو حتى بدون وضوء، أو كان لغير القبلة.وأشار الشيخ الخثلان، إلى أنه يجب تأدية الفريضة امتثالا لقول الله تعالى: " فاتقوا الله ما استطعتم"، وقوله عليه الصلاة والسلام :" وما أمرتكم فيه من أمر فأتوا منه ما استطعتم".وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ الخثلان على سؤال، بشأن وجوب صلاة الجمعة على مسلم يعيش في أوروبا ويبعد عنه المسجد بعدة كيلو مترات.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" أسكن في بلدة أوروبية وأقرب مسجد يبعد عني 6 كلم ونصف فهل يجب علي أن أصلي الجمعة في المسجد؟".وأوضح الخثلان أنه إن أمكن له أن يجتمع مع عدد من المسلمين بجواره وأن يصلوا ولو في دار أحدهم صح ذلك.ونبه أيضا أن صلاة الجمعة تنعقد على القول الراجح لدى العلماء، بثلاثة أشخاص "اثنين يستمعان وواحد يخطب".