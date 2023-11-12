"قدّر فهدى".. فيديو يوثق حيلة ذكية لغراب وكيف أنقذ نفسه من العطش؟

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صدق الله العظيم حينما قال:" والذي قدر فهدى"، " الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى"، حيث وثق مقطع فيديو مشهدا مذهلا لغراب قام بحيلة ذكية لأجل إنقاذ نفسه من العطش. اضافة اعلان





حيلة ذكية لغراب:



حقائق عن الغراب:







هنا أحد تلك الغربان يعرف أنه كلما أسقط الحجر في الزجاجة فإن الماء سيرتفع وبالتالي سيروي ظمأه. لطالما حيرت الغربان التي تعيش في جزر شرق أستراليا العلماء بسبب ذكائها الشديد وأثبتت نبوغها خلال قدرتها على حل الألغاز التي لا يحلها إلا طفل بعمر 7 سنوات.هنا أحد تلك الغربان يعرف أنه كلما أسقط الحجر في الزجاجة فإن الماء سيرتفع وبالتالي سيروي ظمأه. pic.twitter.com/CUywdzIldY November 12, 2023

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، قيام غراب بوضع قطعة حجة في زجاجة ماء حتى يرتفع الماء في الزجاجة لأعلى ويتمكن بالوصول إليه من خلال منقاره.وعند ما يقوم بالشرب من الزجاجة وينقص الماء ولا يستطيع الوصول إليه يلقي حجرا مجددا ليرتفع الماء ويضع منقاره ويواصل الشرب وهكذا حتى يرتوي من الماء.وبحسب ما تم تداوله : " أن هذه الغربان التي تعيش في جزر شرق أستراليا حيرت العلماء بسبب ذكائها الشديد وأثبتت نبوغها خلال قدرتها على حل الألغاز التي لا يحلها إلا طفل بعمر 7 سنوات".-يمتلك الغراب مهارة في حل المشكلات، والاتصال، وهي لا تنسى الوجوه، وتوجد منفردة في الطبيعة.- تتغذى ضمن مجموعات.- عندما يموت أحد الغربان، يتجمع باقي أفراد المجموعة، من أجل تشييعه كميت، وللوقوف على سبب وفاته.- إذا تبين أنه قد تعرض للافتراس تتحد معًا، وتبدأ بمطاردة الحيوانات المفترسة تحت ما يسمى عملية المهاجمة.- يعيش صغار الغربان وكبارها غير المتزوجة معًا في مجموعة يطلق عليها (مجتمع الجاثم).- عادةً ما يهاجر الغراب إلى المناطق الدافئة.