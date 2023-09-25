الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. طالب يرفض إجازته المرضية للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني

اليوم الوطني
اليوم الوطني
أ أ
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نشر حساب "الميدان التعليمي" في منصة "إكس"، صورة لما اعتبره يجسد "أروع صور الحب والوفاء"، وذلك لطالب قال إنه رفض إجازته المرضية لمشاركة زملاء مدرسته الاحتفاء باليوم الوطني.اضافة اعلان
وشوهد الطالب الذي يتوسط زملائه وهو يضع ضمادة على الرأس.
 


احتفالات اليوم الوطني

ويحتفل أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، بذكرى اليوم الوطني للمملكة لهذا العام 1445هـ.
 وتستمر الاحتفالات من اليوم الإثنين حتى الخميس القادم، وفق ما أعلنت وزارة التعليم.
وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ المدارس الفعاليات والأنشطة لهذه المناسبة الوطنية الغالية وفق الإطار العام للاحتفاء، وتشمل:
-أهمية تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة.
-إطلاق مناشط لمختلف المراحل الدراسية مع التركيز على دور المؤسس الملك عبدالعزيز.
-إبراز جهود المملكة في حفظ الأمن والاستقرار.
-الإشادة بجهود شهداء الواجب.
-اقتراح البرامج والفعاليات المنفذة داخل المدرسة واعتمادها من جهة الاختصاص بالإدارة التعليمية.

المدارس السعودية في الخارج

وتضمن القرار قيام المدارس السعودية في الخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل المناسبة وفق الإجراءات النظامية والمبلغة من الجهات المعنية.
وإشراك أسر الطلاب والطالبات في تنفيذ فعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة، وتنفيذ الفعاليات المجتمعية والتطوعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة، وفق اللوائح والضوابط المنظمة والتقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

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