هكذا انتهى الحال بتمساح اقتحم قاعدة جوية أمريكية (فيديو)

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نُقل تمساح يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، بعد أن اقتحم قاعدة للقوات الجوية الأمريكية في فلوريدا، إلى مزرعة بعيدة للتماسيح.

وعُثر على التمساح في قاعدة ماكديل الجوية مرتين أثناء تجوله في مناطق محظورة.

كانت المرة الأولى في قاعدة تامبا في أبريل، عندما وجد طريقه إلى المدرج حيث وقف بجوار مهبط الطائرة.

وبعد طرده، ظهر للمرة الثانية الأسبوع الماضي خارج منشأة "ميد جروب"ـ ليتخذ مسؤولو القاعدة الترتيبات اللازمة لنقله بشكل دائم إلى مزرعة للتماسيح في بالمديل على بعد حوالي 155 ميلاً.

وأطلق على الوافد الجديد اسم الرائد ماكديل تكريما للقاعدة، بحسب ما ذكرت وكالة "يو بي آي".





