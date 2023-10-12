شاب عراقي يبتلع هاتفا.. وفريق طبي ينجح في استخراجه (صور)

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أكد إعلام مستشفى بعقوبة، أمس الأربعاء، أن فريقا طبيا ضمن المستشفى نجح في استخراج هاتف محمول (موبايل) من معدة مريض.





شاب يبتلع هاتفا: اضافة اعلان



طفل يبتلع 8 إبر حقن:



وأوضح إعلام المستشفى أن الشاب يبلغ من العمر ٣٠ عاماً قام بابتلاعه واستقر في معدته.وبحسب ما ذكرته صحيفة"السومرية" العراقية، فإن شابا يبلغ من العمر 30 عاما قام بابتلاع هاتف محمول واستقر في معدته"، موضحة أن فريقا طبيا ضمن مستشفى بعقوبة بمحافظة ديالى نجح باستخراجه.وأضاف البيان الإعلامي أنه تمت عملية الاستخراج من قبل الدكتور ساجد علي حسين واختصاصية التخديروالعناية المركزة رويدة عبد الكريم والكادر كل من حاتم كريم عبد مؤمن مصلح الدين حيدر عبد الرحيم معن قاسم مجيد وكادر التخدير المساعد.وفي حادثة مشابهة أنقذ أطباء، في شمال شرق بيرو، حياة طفل عمره عامين، واجه خطر الموت بعد أن ابتلع ثماني إبر حقن وهو يلعب.وقال الطبيب إفراين سالاسار "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، (وأدركنا) أنها كانت في الحقيقة إبرًا".