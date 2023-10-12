الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

شاب عراقي يبتلع هاتفا.. وفريق طبي ينجح في استخراجه (صور)

عملية
العملية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أكد إعلام مستشفى بعقوبة، أمس الأربعاء، أن فريقا طبيا ضمن المستشفى نجح في استخراج هاتف محمول (موبايل) من معدة مريض.

شاب يبتلع هاتفا:اضافة اعلان


وأوضح إعلام المستشفى أن الشاب يبلغ من العمر ٣٠ عاماً قام بابتلاعه واستقر في معدته.

وبحسب ما ذكرته  صحيفة"السومرية" العراقية، فإن شابا يبلغ من العمر 30 عاما قام بابتلاع هاتف محمول واستقر في معدته"، موضحة أن فريقا طبيا ضمن مستشفى بعقوبة بمحافظة ديالى نجح باستخراجه.

وأضاف البيان الإعلامي أنه تمت عملية الاستخراج من قبل الدكتور ساجد علي حسين واختصاصية التخديروالعناية المركزة رويدة عبد الكريم والكادر كل من حاتم كريم عبد مؤمن مصلح الدين حيدر عبد الرحيم معن قاسم مجيد وكادر التخدير المساعد.

طفل يبتلع 8 إبر حقن:


وفي حادثة مشابهة أنقذ أطباء، في شمال شرق بيرو، حياة طفل عمره عامين، واجه خطر الموت بعد أن ابتلع ثماني إبر حقن وهو يلعب.

وقال الطبيب إفراين سالاسار "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، (وأدركنا) أنها كانت في الحقيقة إبرًا".


اقرأ أيضا

الكوبرا - ثعبان
6:23 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

مشهد مذهل للكوبرا العربية.. ماذا عن طول أسنانها؟

بق الفراش
5:59 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

أجيال جديدة تتكيف مع المبيدات.. تفاصيل صادمة عن "بق الفراش"

الدولار
4:00 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

دراسة: الرجال الذين يميلون إلى السهر أقل كسبًا للمال

طرق تساعدك على التخلص من التوتر
2:25 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

تحذير مهم.. هذه مخاطر الإفراط في تحمل المسؤولية

اقرأ أيضا

ناسا تؤكد: كويكب بينو يحتوي على ماء وكربون

"الخثلان" يوجه نصيحة مهمة لمن لا يُصلي الفريضة في المسجد

أسباب غضب العملاء من "الكول سنتر".. الموظف جاني أم مجني عليه؟

الخبراء يحذرون.. 5 أسباب لانتشار بق الفراش في الداخل والخارج

مستشار تربوي: مشاهير السوشيال يُضعفون دوافع التعلّم لدى المراهقين

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وحيد القرن 7:22 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

طار في الهواء كقطعة ورق.. ثور ووحيد القرن وجها لوجه

ذئاب 11:34 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

بأنياب مكشوفة وعيون حمراء.. ذئاب آلية لحماية السكان من الدببة في هذه الدولة

الفواكه 10:22 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

احذر 5 أمور بعد الأكل مباشرة.. ماذا عن تناول الفاكهة؟

ذئب 9:47 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

"لا يخون زوجته ولا يقرب زواج المحارم".. معلومات مذهلة عن الذئب

اقرأ أيضا

2020_3_5_0_50_57_710
8:24 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

سعادة الدنيا والآخرة.. هاشتاق "من لزم الاستغفار غمرته الأفراح" يتصدر الترند

الدكتور سعد الخثلان
7:53 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"الخثلان" يوضح حكم اشتراط أحد المشتركين في جمعية الموظفين أن يكون هو الأول

النجاح
7:43 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

من الفشل للنجاح.. 3 قصص ملهمة للتفكير خارج الصندوق

تيك توك 2
5:36 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

مليار شخص على "تيك توك".. 3 دول عربية ضمن قائمة الـ20 الأكثر استخدامًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

2023-10-12_20-16-32
8:11 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

"النقل" تغلق الإشارة المرورية أسفل جسر "سيهات".. وتكشف البدائل

الراتب - ريال 0 عملة
7:44 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

هل الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي تؤثر على الأهلية؟

حساب المواطن
6:47 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

أصبح لأبنائه التابعين دخل.. هل يؤثر ذلك على استحقاقه لدعم المواطن؟

WhatsApp Image 2023-10-12 at 6.35.46 PM
6:40 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

مختص: انخفاض ملحوظ في أسعار الأراضي.. لهذا السبب

بق الفراش
5:59 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

أجيال جديدة تتكيف مع المبيدات.. تفاصيل صادمة عن "بق الفراش"

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية
5:30 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

مواطن يتخذ منزلًا وكرًا لترويج المخدرات وشرطة تبوك تداهمه