بـ110 جوائز.. طلاب وطالبات تعليم الرياض يتصدرون قائمة منافس

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تصدر طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قائمة الفائزين بجوائز وزارة التعليم للتميز "منافس"، بعد فوزهم بـ 110 جوائز على مستوى إدارات التعليم بالمملكة.



قائمة منافس:

وحصد المتميزون من طلاب وطالبات تعليم الرياض 69 جائزة في التحصيل المعرفي و5 جوائز في العمل التطوعي و8 جوائز في الموهبة العلمية و16 جائزة في مسار الابتكار و8 جوائز في مسار مهارات المستقبل و4 جوائز في ريادة الأعمال.وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع الطلاب والطالبات وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم وكافة منسوبي الإدارة على هذا التميز، مشيراً إلى أهمية جائزة "منافس" في رفع جودة المشاركات والتميز والإبداع والابتكار بين طلاب وطالبات المملكة.يذكر أن وزارة التعليم، أطلقت جائزة "منافس" لتكريم المتميزين من طلابها وطالباتها بجميـع صفوف التعليـم العـام، مـن الأول ابتدائي وحتى الثالث ثانوي، لرفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.وتهدف جائزة "منافس" إلى اكتشاف الطلاب المتميزين في العديد من المسارات وتشجيعهم من خلال تقديم جوائز وطنية للطلاب والطالبات الأفضل، وفق معايير واختبارات تعد لهذا الغرض لتسهم في تحسين نواتج التعلم ورعاية المواهب ودعم الابتكار والإبداع الريادي في مجالاته المتلائمة مع طبيعة الطلاب.وتحمل الجائزة قيم الانتماء الوطني والإتقان والانضباط والعزيمة، وتشمل الجائزة خمسة مسارات: مسار الاختبارات المعيارية، مسار التحصيـل المعرفـي، مسار العمل التطوعي، مسار الابتكار والموهبة العلمية، ومسار مهارات المستقبل وريادة الأعمال.