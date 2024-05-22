هل توجد في مكة مزارات يزورها المعتمر؟

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أجاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عن حقيقة وجود مزارات يزورها المعتمر في مكة.



مزارات في مكة:

حكم الذهاب للمدينة لزيارة قبر النبي:

وفي سؤال وجه لسماحة المفتي عبر الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء يقول : " هل في مكة مزارات يزورها المعتمر؟".وأوضح سماحة المفتي أنه لا مزارات إلا باستلام الحجر الأسود بالإيماء فقط.ونبه أن ما سوى ذلك من زيارة المكتبة أو غار حراء أو جبل النور، لا تزار.وفي سياق آخرأجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، عن مشروعية زيارة المدينة لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلموكانت الهيئة العامة للبحوث العلمية والإفتاء قد نشرت مقطع فيديو للشيخ الفوزان يجيب فيه عن سؤال بشأن " حكم السفر إلى المدينة بنيّة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؟".وأوضح الشيخ الفوزان في رده على السؤال أنه لو نوى الذهاب إلى مسجد الرسول وتدخل الزيارة فيه تبعا، فلا بأس لذلك، لقوله عليه السلام :" لا تشدوا الرحال إلا لثلاثة مساجد :"المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".وأضاف أن السفر لا يكون إلا لهذه المساجد، حيث لا يسافر لأجل السلام عليه، لأجل الحديث أن شد الرحال لا يكون إلا للعبادة والصلاة في المساجد المذكورة التي نص قول النبي صلى الله عليه وسلم.