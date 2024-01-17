سياح كويتيون مع أسد وجها لوجه .. ماذا حدث؟

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "أكس" ظهور سياح كويتيين مع أسدين في إحدى الغابات دون أن يستدل على مكانها على وجه الدقة.





سياح كويتيون وأسد: اضافة اعلان



أسد وقطيع من الجاموس:



إنقاذ فصيل جاموس من فهد:



ويظهر الفيديو الذي تم تداوله أحد الأسدين، وهو في حالة هدوء داخل الغابة أو المحمية.فيما الشباب الكويتيون باستفزازه ويشير أحدهم للأسد بيده، حيث نهض الأسد من مكانه وأصدر صوت الزئير ، مع صوت سائح يقول "ياجماعة خللي الباب ما يتسكر".أيضا ظهر الأسد الغاضب وهو يمشي أمام سيارة الشباب، بينما ظل الآخر هادئا في مكانه.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا نادر الحدوث بين أسد وقطيع من الجاموس قاموا بمهاجمته.ويظهر مقطع الفيديو المتداول قطيع الجاموس وقد التفّ حول الأسد وطرحوه أرضا.أيضا أظهر الفيديو استسلام الأسد للقطيع، حيث تقاذفوه فيما بينهم ككرة في الهواء.كما يظهر جرأة قطيع الجاموس حيث سحبوا الأسد من بين الأشجار ونطحوه بقرونهم، فيما لم يجرؤ باقي الأسود على إنقاذ الأسد الذي تحول من صياد إلى ضحية.أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهد مذهلا لأم من قطيع جاموس دخلت في صراع مع فهد حتى تمكنت من إنقاذ فصيلها الصغير.ويظهر مقطع الفيديو مفاجأة الفهد الصياد للأم وصغيرها، حيث كانت تسوقه أمامها، لتتفاجأ بانقضاض الفهد عليه.وبالرغم من من تمكن الفهد من صيد الفصيل، إلا أن الأم لم تستسلم، وقام بقذفه بقرونها على الأرض وسارت خلفه لتحاصره بين قرونها وجذوع الأشجار.