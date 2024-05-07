هل تغيير المكان لصلاة السُنة بعد الفريضة له فضل؟ "الفوزان" يُجيب (فيديو)

أ أ

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم تغيير المكان لصلاة السُنة بعد الفريضة.





هل تغيير المكان لصلاة السُنة بعد الفريضة له فضل؟



الإمام يغير مكانه بعد صلاة الجماعة





الحلقة 826



هل تغيير المكان لصلاة السُنة بعد الفريضة له فضل؟



العلامة الشيخ صالح الفوزانpic.twitter.com/JaRT9GI9kU https://t.co/HfSyRq7oRJ الإجابات المختصرة🔺الحلقة 826هل تغيير المكان لصلاة السُنة بعد الفريضة له فضل؟العلامة الشيخ صالح الفوزان #الإجابات_المختصرة May 5, 2024

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن تغيير المكان لصلاة السُنة بعد الفريضة لم يثبت، لكن إذا فعله المسلم فلا بأس به.وأضاف أن المستثنى من ذلك، هو الإمام فعليه أن يتأكد من ترك مكانه الذي صلى فيه إمامًا، حتى لا يوهم غيره بأن الصلاة لم تنته، ويصلى السنة في مكان آخر.