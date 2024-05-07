هل تغيير المكان لصلاة السُنة بعد الفريضة له فضل؟ "الفوزان" يُجيب (فيديو)

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كشف
الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، عن حكم تغيير المكان لصلاة السُنة بعد الفريضة.
هل
تغيير المكان لصلاة السُنة بعد الفريضة له فضل؟وأوضح
في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن تغيير المكان لصلاة السُنة بعد
الفريضة لم يثبت، لكن إذا فعله المسلم فلا بأس به.
الإمام يغير مكانه بعد صلاة الجماعةوأضاف
أن المستثنى من ذلك، هو الإمام فعليه أن يتأكد من ترك مكانه الذي صلى فيه إمامًا،
حتى لا يوهم غيره بأن الصلاة لم تنته، ويصلى السنة في مكان آخر.
الإجابات المختصرة🔺— الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) May 5, 2024
الحلقة 826
هل تغيير المكان لصلاة السُنة بعد الفريضة له فضل؟
العلامة الشيخ صالح الفوزان#الإجابات_المختصرةhttps://t.co/HfSyRq7oRJ pic.twitter.com/JaRT9GI9kU