هل ذنوب الوالدين يتحملها الأبناء؟

تحمل الأبناء ذنوب الآباء:

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هل وصف شوال بالطول والخمول من سب الدهر؟

أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن تحمل الأبناء ذنوب الآباء.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، يقول فيه صاحبه : "هل يتحمل الأبناء ذنوب الآباء؟".وأوضح الشيخ الخثلان في رده على السؤال أن الأصل في ذلك هي القاعدة التي حددها القرآن " ولا تزر وزارة وزر أخرى".ونوه إلى ما ورد ذكره في القرآن إلى ما حدث مع سيدنا إبراهيم حيث كان أبوه مشركا وقد دعاه إبراهيم عليه السلام بكافة الأساليب.كما كان أيضا ابن نوح عليه السلام كافرا وعملا غير صالح، فالأصل في ذلك هي القاعدة" ألا تزر وازرة وزر أخرى".وفي وقت سابق أجاب الشيخ الخثلان على سؤال يتعلق بوصف شهر شوال بأنه طويل وهل ذلك يدخل في سب الدهر.وكان الشيخ الخثلان قد أعاد مقطع فيديو على حسابه في إكس يسأل فيه أحد الأشخاص:"هل وصف شهر شوال بأنه شهر طويل وشهر خمول يعتبر من سب الدهر؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك لا يعد من سب الدهر إذا كان على سبيل الإخبار، حيث ذكر القرآن على لسان سيدنا لوط عليه السلام " هذا يوم عصيب".وأيضا وصف القرآن أيام عاد بـ"أيام نحسات"، فالمحظور ما كان على سبيل الشتم، أما على سبيل الإخبار فلا بأس.