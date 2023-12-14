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زادت نسبة العثور عليها 560%.. طائر شهير يخبر الناس عن أماكن العسل السرية

طائر دليل العسل الكبير
طائر دليل العسل الكبير
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توصل فريق بحث دولي من علماء الأنثربولوجيا إلى اكتشاف مثير حول طائر "دليل العسل الكبير"، حيث تبين أن هذا الطائر الشهير في إفريقيا يفهم إشارات البشر.اضافة اعلان
وفحص الباحثون من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس هذا الطائر في مناطق مختلفة من إفريقيا، مثل إثيوبيا، كينيا، تنزانيا، موزمبيق، بتسوانا، وجنوب إفريقيا.

"دليل العسل الكبير" يفهم إشارات الناس

ويتميز "دليل العسل الكبير" بريش بني وذيل أبيض، وهو يتغذى على مكونات أعشاش النحل، مثل الشمع والبيض واليرقات.
ما أثار اهتمام العلماء هو قدرة هذا الطائر على فهم إشارات مختلفة في دول مختلفة، ويستخدمها للمساعدة في العثور على مواقع عسل النحل.
 ويستجيب الطائر للأصوات التي تصدرها الثقافة المحلية، حيث كشفت الدراسة المنشورة في دورية "ساينس أليرت" أن "دليل العسل الكبير" يظهر استجابة أكبر للأصوات التي يعتاد عليها في بيئته المحلية.

يتفاعلون مع أصوات بيئاتهم

وسجل الباحثون أصواتًا من قبائل مختلفة، مثل الهادزا والياو، ولاحظوا أن الطيور كانت أكثر عُرضة للظهور وقيادة الشخص إلى العسل عندما سمعت أصوات الثقافة التي تعيش فيها.
ويُظهر هذا الاكتشاف أن "دليل العسل الكبير" قد يتعلم لغة البشر، وأنه لا يستجيب لإشارات عامة بل يتأثر بالتفاعل مع الثقافة المحلية، وهو مثال نادر على التطور الثقافي المشترك بين الحيوانات والبشر.

فائدة العسل

جدير بالذكر أن هذا الطائر الصغير قاد السكان إلى أعشاش ذات إنتاجية أعلى بشكل ملحوظ، حيث ازداد عثور جامعي العسل على أعشاش النحل بنسبة 560%، وتحسنت صحة السكان المحليين بفضل استهلاك العسل، الذي أصبح يمثل بين 8% و10% من حمياتهم الغذائية اليومية.

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