بعد إقلاعها.. طائرة أمريكية تعود إلى المطار لسبب لايصدق

أ أ

عادت طائرة بعد إقلاعها متجهة إلى أمستردام بهولندا إلى ديترويت بالولايات المتحدة عندما سقط ديدان من حقيبة علوية على ركاب الدرجة الاقتصادية.

وعادت رحلة "دلتا DL133" بعد أن عثر طاقم الطائرة على "حقيبة يد معبأة بشكل غير صحيح" تحتوي على أسماك فاسدة ملفوفة في ورق جرائد.

ووفقًا لبيان من شركة دلتا، "عادت الطائرة إلى البوابة وتم وضع الركاب على الرحلة التالية المتاحة".





سقوط ديدان على الركاب



وقال فيليب شوت، وهو مواطن هولندي يقيم في ولاية أيوا، لقناة "فوكس 2 ديترويت"، إن المرأة التي سقطت عليها الديدان من الحقيبة كانت مذعورة، "وتحاول محاربة هذه الديدان".وأضاف: "لقد اكتشفوا وجود سمكة فاسدة هناك. لقد رأيت رد فعل الجميع على فتح الكيس، والذي كان مجرد قرصة فورية للأنف".وكانت رحلة دلتا قد مرت أقل من ساعة على رحلتها التي استغرقت تسع ساعات تقريبًا عندما عادت إلى ديترويت.وتحدثت إحدى الركاب على متن الرحلة، عن تجربتها عبر منصة "إكس"، قائلة: "من الرائع حقًا قضاء ساعتين في رحلة مدتها 8 ساعات @Delta إلى أمستردام واكتشاف أن هناك أسماكًا فاسدة ويرقات تركب معنا".