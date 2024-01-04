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هل يشرع دعاء القنوت في صلاة الفجر يوميا؟

صالح الفوزان
الشيخ صالح الفوزان
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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال من شخص سأل فيه عن مشروعية دعاء القنوت في صلاة الفجر ومدى صحته؟

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وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا يقول فيه صاحبه :" ما صحة القول بسنية القنوت في صلاة الفجر كل يوم، ومتى يُشرع فعله؟" .

وأجاب بالقول : " دعاء القنوت لا يكون في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات، ولكن يشرع في نهاية الصلاة عند النوازل".

وأوضح الشيخ الفوزان أنه يشرع في صلاة الفجر وغيرها إذا كان الدعاء لنازلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، حيث دعا على أُناس من المشركين، كما دعا صلى الله عليه وسلم لأناس من المستضعفين من المسلمين أن يخلصهم الله.

حكم وضوء من فقد الماء ولم يسأل عنه:


كما أجاب الشيخ صالح الفوزان أيضا عن سؤال وجه له من قبل احد الأشخاص يسال عن حكم وضوئه دون أن يبحث عن الماء أو يسأل عنه.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " أنه فقد الماء فتيمم وصلى الفرض دون أن يبحث عن الماء أو يسأل عنه وذلك أنه كان في مزدلفة واستيقظ لصلاة الفجر فوجد الماء لا يكفيه وهو ومن معه من النسوة فتيمم وصلى".

وجاء الرد من الشيخ الفوزان : "أن صلاته غير صحيحة لأن الماء موجود في مزدلفة وأنه لم يسأل فلذلك لابد من إعادة هذه الصلاة لأنه صلى بغير طهارة ".

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