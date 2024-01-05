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خطيب المسجد الحرام: عقيدة المسلم الصحيحة لا مساومة عليها (فيديو)

الشيخ السديس
الشيخ عبد الرحمن السديس
أ أ
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قال خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس، إن عقيدة المسلم الصحيحة هي أعز شيء عليه، وأغلى ما لديه.
وأضاف في خطة الجمعة اليوم: "فلا مساومة عليها مهما كانت المتغيرات، ولا تنازل عنها مهما كانت التحديات، فالمؤمن الحق ديدنه التوكل على الله، فلا يدعو ولا يرغب ولا يرجو إلا خالقه عز وجل، ولا يخاف ولا يرهب إلا منه وحده تبارك وتعالى".اضافة اعلان




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