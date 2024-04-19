خطيب المسجد النبوي: تمسكوا بهذه العبادة ففيها الشفاء التام الذي لا يغادر سقمًا

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خطب وأم المصلين في المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف.





تكريم الله للإنسان



أصول العبادات الموصلة إلى الله تعالى محلها القلب



للقلب علامات يعرف بها العبد



أعظم أسباب قسوة القلب



أفضل أدوية القلوب القاسية



وبعد أن حمد الله تعالى بدأ خطبته بقوله: إن الله تعالى قد كرم الإنسان حين خلقه في أحسن تقويم، وصوره فأحسن صورته، فهو أعدل المخلوقات قامة، وأجملهم صورة، وأحسنهم هيئة، مزينًا بالعقل، مهديًا بالتمييز، وذلك لما أراد سبحانه له من التكليف والاستخلاف في الأرض، ولحكم عظيمة لا يعلمها إلا هو، والبشر متفاضلون فيما بينهم بحسب ذلك.وأكمل: القلب ملك الأعضاء، والأعضاء جنوده، تأتمر بأمره، وتصدر عن صلاحه أو فساده، فإن كان صالحًا تحركت الجند إلى كل معروف وخير، وإن فسد تحركت إلى كل منكر وشر، ودليل ذلك قول الصادق المصدوق: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".وبيّن فضيلته أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه لا ببدنه، وذلك أن أصول العبادات الموصلة إلى الله تعالى محلها القلب، وهو مبعثها، كمحبة الله ورسوله، ورجاء الله وخوفه، وتعظيمه والتوكل عليه، والإخلاص له والإنابة إليه.وأضاف: صحة القلب وسلامته ألزم على العبد من صحة بدنه وجوارحه، فإن غاية ما يوجبه ينتهي بصاحبه إلى الموت، الذي هو مصير كل مخلوق، وأما غاية سقم القلب وفساده فالكفر أو النفاق الموجبان الخزي في الدنيا والآخرة أعاذنا الله؛ ولا نجاة من الخزي يوم البعث إلا لمن أتى الله بقلب سليم.وأوضح أن القلب السليم هو الصحيح السالم من الشرك والشك والبدعة، السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو قلب المؤمن الموحد، فإن قلب الكافر والمنافق مريض، وأصل سلامة القلب وصلاحه وبره يكون من امتلائه بتوحيد الله حبًا وتعظيمًا ورجاءً وخوفًا، وبقدر ما يعمر القلب بهذه الأركان يكون صلاحه، وبقدر ضعفها ووجود أضدادها يضعف صلاحه وسلامته.وأضاف أن للقلب علامات يعرف بها العبد إن كان له قلب صحيح أم مضغة لحم، منها أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى ربه ويخبت إليه، ويتعلق به تعلق المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به، ومن علامات صحة القلب أنه إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، ومن علامات صحته ثباته على الحق وبصره به حين تتلاطم أمواج الفتن والشبهات.وتابع: حذار من أن تنقض ميثاق العبودية مع ربك فيقسو قلبك، وكن على هذا الميثاق أشد تعاهدًا من تعاهدك لمالك ولنفسك، فإن قلبك مفطور على قبول الحق والتأثر بالهدى، وهو مع ذلك سريع التقلب، لا تزال ترد عليه الذنوب حتى يقسو أو يفسد، وقد يتعاظم حتى يختم عليه، فلا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا، ولا توالمه جراحات القبائح، ولا يتوجع لجهله بالحق.وبيّن أن من أعظم أسباب قسوة القلب، أن يكون فيه غل لخيار المؤمنين، ولذلك لم يجعل الله تعالى جنته ودار كرامته لقلب فيه غل لأحد من المؤمنين، بل هي دار صالحي القلوب، فبرحمته سبحانه ينزع الغل من صدور المؤمنين قبل أن يدخلوا الجنة، لينعموا فيها ظاهرًا وباطنًا.وأشار إلى أن القلب إذا مرض اشتهى ما يضره وكره ما ينفعه، فلا شيء أنفع له من وقايته قبل تمكنه، وسبيل ذلك التباعد من الذنوب والغفلة الذين هما ألد أعداء صلاحه، وأعظم أسباب مرضه وقسوته وفساده، وأن يلح العبد على ربه مقلب القلوب ومالكها بأن يصلح قلبه ويسلّمه، وأن يثبته على الدين ويهديه.واختتم فضيلته الخطبة بقوله: أفضل أدوية القلوب القاسية كثرة ذكر الله تعالى، ففيه الشفاء التام الذي لا يغادر فيها سقمًا إلا أبرأه، وأعلى الذكر جاهًا وأسرعه إصلاحا للقلوب، ذكر الله بكلامه المنزل، ووحيه المرتل، فاتل أياته يا عبد الله بالتدبر، واستمع له بالخشوع والتفكر، واتعظ بآيات الوعيد الأليم، وتشوق عند آيات الوعد الكريم، واعتبر بقصص الأمم الغابرة، وما جرى عليهم بقدرة الله الباهرة، فحري بأن يوافق الداء الدواء، وأن تجد عند ذاك لقلبك الشفاء؛ ومن أراد أن يلين قلبه فليمسح رأس اليتيم، وليطعم المسكين، وليتفقد حوائج ضعفاء المسلمين؛ وغض البصر عما حرم الله من أعظم أسباب صلاح القلب، فإن الله قد جعل العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته.