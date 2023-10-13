خطيب المسجد الحرام ينهمر في البكاء أثناء الدعاء للمسجد الأقصى وفلسطين (فيديو)

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انهمر خطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط، في البكاء أثناء الدعاء للمسجد الأقصى وفلسطين في خطبة الجمعة اليوم.

ودعا خياط قائلاً: اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بك يارب أن يغتالوا من تحتهم. اضافة اعلان

اللهم كن للمسلمين في فلسطين معينًا وظهيرًا ومعينًا ونصيرًا. اللهم ارحم ضعفهم، وارحم قتلاهم، واكتب أجر الشهادة لقتلاهم.

