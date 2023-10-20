خطيب المسجد الحرام يدعو لأهل فلسطين بالنصرة والتمكين (فيديو)

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دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي، بالنصرة للفلسطينيين، مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة المتواصل منذ أيام. اضافة اعلان

وقال غزاوي في دعاء خطبة الجمعة اليوم: اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم اجعل لهم النصرة والعزة والغلبة والتمكين، اللهم فرج همهم، واكشف كربهم، وثبت أقدامهم، واشف أمراضهم، وعاف مبتلاهم، وارحم موتاهم، وتقبل في الشهداء قتلاهم، اللهم كن لهم معينًا ونصيرًا، ومؤيدًا وظهيرًا، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لايعجزونك".



التبرج من سيرة الكفرة ومظاهر أهل الجهل







حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة فهذا من سيرة الكفرة ومظاهر أهل الجهلpic.twitter.com/j09x3b0BtU فيديو | خطيب المسجد الحرام فيصل غزاوي:حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة فهذا من سيرة الكفرة ومظاهر أهل الجهل #الإخبارية October 20, 2023

وحذر خطيب المسجد الحرام، النساء من التبرج وإظهار الزينة، واصفًا الأمر بأنه "من سيرة الكفرة ومظاهر أهل الجهل".وقال غزاوي: "ومن مظاهر جهلهم أيضًا وقوع نسائهم فيما نهى عنه عز وجل نساء هذه الأمة بقوله: "وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"، أي المتقدمة على الإسلام، وما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة".وتابع: "ولأنهم كانوا لا غيرة عندهم وكان أمر النساء دون حجاب، ينكشفن، تبدي المرأة محاسنها للرجال، وتبدي زينتها ولا تسترها، فهذه بعض مظاهر أهل الجهل الذين لايعرفون الحق من الباطل، بينما امتن الله على نبيه أن جعله على منهاج واضح من أمر الدين، "ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمْرِ فاتَّبِعْها ولا تَتَّبِعْ أهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ".