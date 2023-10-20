خطيب المسجد الحرام: التبرج من سيرة الكفرة ومظاهر أهل الجهل (فيديو)

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حذر خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي، النساء من التبرج وإظهار الزينة، واصفًا الأمر بأنه "من سيرة الكفرة ومظاهر أهل الجهل".
التبرج من مظاهر الجهل وقال غزاوي في خطبة الجمعة اليوم: "ومن مظاهر جهلهم أيضًا وقوع نسائهم فيما نهى عنه عز وجل نساء هذه الأمة بقوله: "وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"، أي المتقدمة على الإسلام، وما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة".
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وتابع: "ولأنهم كانوا لا غيرة عندهم وكان أمر النساء دون حجاب، ينكشفن، تبدي المرأة محاسنها للرجال، وتبدي زينتها ولا تسترها، فهذه بعض مظاهر أهل الجهل الذين لايعرفون الحق من الباطل، بينما امتن الله على نبيه أن جعله على منهاج واضح من أمر الدين، "ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمْرِ فاتَّبِعْها ولا تَتَّبِعْ أهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ".
فيديو | خطيب المسجد الحرام فيصل غزاوي:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة فهذا من سيرة الكفرة ومظاهر أهل الجهل#الإخبارية pic.twitter.com/j09x3b0BtU