خطيب المسجد الحرام: في فلسطين وأحداثها تبرز وحدة الأمة الإسلامية (فيديو)

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دعا إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، إلى التجاوب مع حملة التبرعات الشعبية السعودية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة. اضافة اعلان

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "اعلموا أنه في فلسطين العزيزة تبرز وحدة الأمة الإسلامية ويشتد عودها، وتتجسد روح الإسلام، وتأتي النصرة والمؤازرة، في مشاعر الأفئدة وصادق الدعوات وبذل الأموال".

وأشار إلى أن ذلك "يتجسد في قول الله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".





همم أهل الإسلام



حملة التبرعات السعودية







الشيخ د. صالح بن حميد: من أولويات سياسة المملكة الوقوف مع الأشقاء ومن هنا تأتي دعوة القيادة إلى جمع التبرعات لدعم إخواننا في غزة ورفع المعاناة عنهم pic.twitter.com/yBAXVNog1L #الإخبارية فيديو | "في فلسطين وأحداثها تبرز وحدة الأمة الإسلامية"..الشيخ د. صالح بن حميد: من أولويات سياسة المملكة الوقوف مع الأشقاء ومن هنا تأتي دعوة القيادة إلى جمع التبرعات لدعم إخواننا في غزة ورفع المعاناة عنهم #الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين November 3, 2023

وأضاف: "وبهذه النصوص وأمثالها من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ترتفع همم أهل الإسلام، حكامًا وشعوبًا، لنجدة أهلنا في فلسطين وغزة، وتنطلق قوافل الإحسان والإعانة والإغاثة لتؤكد للأجيال المتعاقبة مكانة القضية الفلسطينية، في بعديها الديني والإنساني".وتابع: "وتأتي المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، والتي في أولويات سياساتها الوقوف مع الأشقاء ودعمهم عبر تاريخ المملكة المجيد".واستدرك: "ومن هذا المنطلق جاءت دعوة وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – بالدعوة إلى جمع التبرعات لدعم إخواننا في غزة، والوقوف معهم في قضيتهم، والمساعدة في رفع المعاناة عنهم".ومضى خطيب المسجد الحرام، قائلاً: "وإننا نهيب بالجميع بالتجاوب مع هذه الدعوة الكريمة".