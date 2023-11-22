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خطوة مفاجئة من "إيلون ماسك" نحو الوضع في غزة.. ماذا فعل؟

ايلون ماسك
ماسك
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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن تبرعه بجميع أرباح الإعلانات والإشتراكات في الشركات التي تنضوي تحت "X القابضة" التي يملكها لصالح جميع المستشفيات في غزة والصليب الأحمر والهلال الأحمر في فلسطين والأراضي المحتلة.اضافة اعلان

الكونجرس الأميركي:



وكتبت مجموعة من27 عضوا ديمقراطيا بالكونغرس الأميركي أمس الثلاثاء رسالة إلى ماسك، يعبرون فيها عن قلقهم من استفادة منصة التواصل الاجتماعي على ما يبدو من حسابات مميزة احتفت بالعنف ضد الكيان المحتل.

وتعد هذه الرسالة أحدث معركة بين ماسك، الذي اشترى "تويتر" وغير اسمها إلى "إكس"، والداعين إلى تحسين الإشراف على المحتوى.

منصة إكس



ورفعت "إكس" الإثنين دعوى قضائية على مجموعة ميديا ماترز المعنية بمراقبة وسائل الإعلام قائلة إنها شوهت سمعة المنصة بعد أن نشرت تقريرا عن ظهور إعلانات العلامات التجارية الكبرى بجوار منشورات تروج للنازية.

وكتب المشرعون "تظهر هذه التقارير أن إكس تستفيد من انتشار هذه الدعاية البشعة والضارة من خلال رسوم الاشتراك في الحساب وعوائد الإعلانات"، مضيفين أن قدرا كبيرا من المحتوى المسيء لا يزال منشورا رغم إبلاغ باحثين عنه.

وجاء في رسالة أعضاء الكونغرس: "استفادت إكس ماليا من انتشار محتوى كاذب ومضلل بشكل واضح أيضا".

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