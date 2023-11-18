ماسك يخرج عن صمته: هؤلاء خطر على الحرية وسنلاحقهم قضائيا

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نشر رجل الأعمال إيلون ماسك قبل قليل بيانا يطلب فيه التضامن مع منصة "إكس" من أجل حرية التعبير.





ماسك والإعلانات على منصة إكس: اضافة اعلان



شركات تقاطع منصة إكس:

وأوضح ماسك في البيان أن شركة "إكس" سترفع دعوى قضائية ضد المتسببين في حملة مقاطعة الإعلانات ومن ضمنها منظمة Media Matters متهماً إياها بتقويض حرية التعبير.وبين أن هذه المنظمة ووسائل الإعلام التقليدية يرون أن منصة إكس أصبحت تهدد سردياتهم المخصصة لأدلجة الجماهير.ونوه أن منصة إكس ستحمي حق حرية التعبير للجميع، وأنهم لن يسمحوا لأصحاب الأجندات الضغط علينا.وكانت شركة IBM العملاقة قررت أمس حظر جميع إعلاناتها على إكس.كما أصدرت أكبر شركة في العالم Apple قرار قبل دقائق بحظر جميع إعلاناتها على المنصة.أيضا الاتحاد الأوروبي طلب من جميع الخدمات التنفيذية في الاتحاد التوقف عن عرض الإعلانات على منصة إكس.فيما أوقفت شركة جلعاد للعلوم الإعلانات على، إضافة إلى شركة Adobe العملاقة انضمت لمقاطعة الإعلانات على منصة إكس.