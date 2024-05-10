"لا تغضب".. لن تصدق ما يفعله الغضب من أضرار بالأوعية الدموية والقلب

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حذرت الشريعة المطهرة من خطورة الغضب وآثاره على المرء، وذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب"، فردد مرارًا، قال: "لا تغضب".. رواه البخاري.



تأثير الغضب على الأوعية والقلب:

أضرار أخرى للغضب:

كشفت دراسة حديثة، نشرت في جامعة كولومبيا، أن الغضب يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية بطرق غير صحية، ويمكن أن يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.وقد أجرى فريق البحث، تجارب لرصد نشاط الأوعية الدموية، بينما كان المشاركون الأصحاء غاضبين، مقابل القلق أو الحزن أو المشاعر المحايدة.وأثناء التجارب وجد الباحثون أن الغضب يرتبط بعجز الأوعية الدموية على التمدد كما يجب، واستمرت هذه التأثيرات لمدة تصل إلى 40 دقيقة بعد فورة الغضب التي تسيطر على الشخص.وفي وقت سابق نشر موقع "ويب طب" أهم أضرار للغضب الصحية ومنها:1- تأثيرات سلبية على الجلد:حينما تشعر بالتوتر والغضب يقوم الجسم بإفراز الكورتيزول، بالإضافة إلى هرمونات أخرى تزيد من إنتاج الدهون التي تظهر على الجلد على هيئة حبوب، وتسهل تسلل المواد المسببة للحساسية إلى الجلد، مثل: الالتهابات الجلدية، والصدفية.2- صداع الرأس: يزيد الغضب من توسع الأوعية الدموية في الرأس وزيادة تدفق الدم فيها، مما يؤدي للإصابة بالصداع الحاد، وأيضا يؤدي إلى حدوث انقباض في بعض عضلات الرأس والرقبة، مما يتبعه شعور بأن هناك حزام مشدود حول الرأس.3- السكتة الدماغية:تحدث السكتة الدماغية عندما تتمزق الأوعية الدموية في الدماغ، مما يعيق إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ، وهذا يمكن أن يحدث في حالات قليلة من الغضب الشديد.4- اضطرابات النوم:أثناء الغضب تحدث اضطرابات في بعض الهرمونات بالجسم، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في النوم، وفي حالة عدم أخذ الجسم القسط الكافي من الراحة سوف يكون أكثر عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض.5- مشاكل في الجهاز التنفسي:الأشخاص المصابون بأمراض في الجهاز التنفسي مثل الربو لا يستطيعوا التنفس بسهولة في حالة الشعور بالغضب، هذا الأمر من شأنه أن ينعكس سلبًا على حالتهم الصحية ويضعهم في خطر الإصابة بنوبة الربو.