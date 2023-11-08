مشهد مؤثر لشاب خرج من تحت الأنقاض حاملا المصحف

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وثق مقطع فيديو تم تداوله عله من قبل نشطاء فلسطينيين على منصة "إكس" مشهدا مؤثرا لشاب فلسطيني خرج من تحت الأنقاض في غزة، حاملا المصحف بيده.





شاب يمسك بالمصحف تحت الأنقاض: اضافة اعلان



طفلة فلسطينية تحتضن القرآن:



يتلو القرآن في عملية جراحية:



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