حادث جديد.. فيديو يوثق تحطم لطائرة بوينغ خرجت عن مسارها بهذه الدولة

أ أ

تعرضت طائرة تابعة لشركة TransAir من طراز "بوينغ 300-737" لحادث وهي تقل على متنها 78 راكباً ، وذلك في طريقها من السنغال إلى عاصمة مالي "باماكو".

وكانت الطائرة قد خرجت عن المدرج خلال إقلاعها في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا وإغلاق المطار الدولي بالقرب من دكار لمدة 12 ساعة تقريبا.

من جانبها أكدت إدارة مطار دكار أن الطائرة من طراز بي300/737، المستأجرة من شركة ترانس اير الخاصة، والتي كانت متجهة إلى باماكو وعلى متنها 78 راكبا، "انحرفت عن المدرج خلال إقلاعها الخميس 9 مايو 2024 حوالي الساعة 1:00 صباحًا ما أدى إلى إصابة 11 بينهم أربعة جراحهم بالغة".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحمل شعار شركة TransAir، ومقرها السنغال، تقف على العشب وجناحها مغطى بالرغوة التي تستخدم في إخماد الحرائق.

يذكر أن الخطوط الجوية السنغالية تعرضت لانتقادات منذ أشهر، حيث اشتكى الركاب مرارا وتكرارا من التأخير في مواعيد الرحلات الداخلية والدولية.



🇸🇳 Violente sortie de piste cette nuit à Dakar au Sénégal.



▫️Un Boeing 737-300 de TransAir en partance pour Bamako au Mali a subi de gros dommages.



Les 73 passagers à bord dont deux bébés sont indemnes. Seul un pilote a été légèrement blessé.



Plus d’infos à venir pic.twitter.com/LT8Vyr3Hn1 — air plus news (@airplusnews) May 9, 2024

Copy Code